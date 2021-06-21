«المراغى» يلتقى نظيره السورى لبحث الاستعدادات لمؤتمر نقابات العمال العرب

أكد جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، أن مصر وسوريا كانتا عبر التاريخ شعباً واحداً في السراء والضراء، وأن نضالهم النقابي المشترك ركيزة أساسية للعمل النقابي العربي ورافعة له، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق وتعميق التعاون الذي لم يتوقف يوماً مع اتحاد عمال مصر في كل القضايا التي تهم الشعبين عموماً والطبقة العاملة خصوصاً.

وأشار القادري خلال استقبال وفد اتحاد عمال مصر بدمشق برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد، إلى أن الشعب العربي السوري قطع أشواطاً كبيرة ومتقدمة في إعلان الانتصار الناجز على دول العدوان وأدواتهم الذين حاولوا تشويه التاريخ السوري وتفتيت وتدمير البلد، وأفشل كل حملات التضليل والتشويه التي روجوا لها فكان ذلك المد الجماهيري الواسع خلال إنجاز الاستحقاق الوطني الرئاسي والاحتفاء بفوز رمز الكرامة والوحدة وأمل المستقبل وصانع الانتصار القائد المفدى الدكتور بشار الأسد.

ومن جهته أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي، أن صمود سوريا والحفاظ على كرامتها ووحدتها وتحقيقها الانتصار بفضل ترابط جيشها وشعبها وشموخ قائدها، الذي يمثل شرفا وفخراً لكل عربي وإفشالاً لمؤامرة تفتيت الوطن العربي لمصلحة العدو الإسرائيلي.

ولفت المراغي إلى أن سوريا كانت حاضنة للعمل النقابي العربي المشترك عبر استضافتها للأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وعمال سوريا ومصر جمعهما العمل ووحدهما الهدف وبما يحافظ على وحدة العمال العرب ويحقق مصلحتهم.

وخلال حضوره جانباً من الاجتماع شدد غسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، على أن سوريا كانت وما تزال داعماً أساسيا للعمل النقابي العمالي العربي ولقاء الأخوة في اتحادي عمال البلدين يعزز دوما العمل العربي النقابي المشترك ويشكل ضمانة ورافعة نجاحه وتجاوز الخلافات وتحقيق مزيد من التقدم والرفعة لمسيرته.

وبحث اللقاء، الاستعدادات لعقد المؤتمر العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وأهمية التنسيق مع كافة الاتحادات النقابية العربية لإنجاح المؤتمر وعقده في موعده.

وقدم جمال القادري درع الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا لجبالي المراغي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر بمناسبة زيارته والوفد المرافق له إلى اتحاد عمال سوريا.

وضم وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد جبران نائب رئيس الاتحاد، وحمدي عرابي مدير الشئون العربية بالاتحاد، وحضر اللقاء أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا.