الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

سامح فايز يوقع «Best Seller: حكايات عن القراءة» بمكتبة مصر العامة

سامح فايز يوقع كتابه
سامح فايز يوقع كتابه "بيست سيلر .. حكايات عن القراة"

وقع الكاتب الصحفي بـ"الدستور" سامح فايز، كتابه "Best Seller: حكايات عن القراءة" الصادر عن الدار المصرية اللبنانية، والفائز مناصفة بجائزة ساويرس للتنمية الثقافية مناصفة بفرع النقد الأدبي، بمكتبة مصر الجديدة العامة، اليوم الإثنين.

يرصد الكتاب ما شهدته السنوات الأخيرة من صعود عدد من الظواهر الأدبية المتعلقة بالقراءة في مصر، كان أهمها انتشار نوعية معينة من الكتابات مثل أدب الرعب والخيال العلمي، والكتابات الرومانسية وأدب السيرة الذاتية، وسطوة السوشيال ميديا التي أثرت بشكل كبير على حركة صناعة الكتاب والنشر في مصر، وفي كتاب best seller - حكايات عن القراءة، يحاول المؤلف رصد جميع الظواهر المتعلقة بحركة الكتابة والقراءة، وتقديم قراءة لها بشكل بسيط بعيدًا عن تعقيدات الكتابة الأكاديمية.

ويقدم الكتاب شرحًا وافيًا لظاهرة البيست سيلر أو الكتب الأكثر مبيعًا، مع رصد لصعود تلك النوعية من الكتابات مع شرح لحقيقتها وهل هي الأكثر مبيعًا بالفعل أم لا، بيست سيلر هو كتاب مهم لكل مهتم بالقراءة في محاولة لمعرفة ما الذي حدث للقراءة بعد يناير 2011 وحتى الآن.

وكانت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية قد أعلنت في مايو الماضي، عن أسماء الفائزين بجائزة ساويرس للتنمية الثقافية في دورتها السادسة عشرة، في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي.

وفاز بالأخيرة مناصفة كل من الكاتب سامح فايز عن كتاب "حكايات عن القراءة" الصادر عن الدار المصرية اللبنانية، والدكتور عبدالناصر هلال عن كتاب "الالتفات البصري– من النص إلى الخطاب" الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

سامح فايز كاتب وصحفي مصري من مواليد بني سويف عام 1985، وتخرج في كلية الحقوق في جامعة عين شمس. عمل في التجارة ثم المحاماة، قبل أن يتفرغ للصحافة الثقافية. فكتب في العديد من الصحف والمجلات والمواقع، مثل «المصور و فيتو والتحرير والبوابة نيوز والقاهرة، ورأس تحرير بوابتي "كُتب وكتَّاب" و"الشباك" الثقافيتين. صدر له كتاب "جنة الإخوان: رحلة الخروج من الجماعة"، ورواية "حجر السبع".

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سامح فايز جريدة الدستور جائزة ساويرس للتنمية الثقافية Best Seller حكايات عن القراءة أدب السيرة الذاتية

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