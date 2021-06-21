«المالية»: 47% زيادة في مخصصات وزارة الصحة خلال العام المالي الجديد

كشفت موازنة المواطن الصادرة عن وزارة المالية عن العام المالي الجديد 2021/2022 عن زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ولتغطية تكلفة التأمين الصحي والأدوية وحوافز أعضاء القطاع الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة تبلغ مخصصات الصحة 5.258 مليار جنيه بزيادة 2.83 مليار جنيه بنسبة زيادة 47% عن العام المالي السابق.

وكشفت موازنة المواطن الصادرة عن وزارة المالية عن أهم المخصصات التي زادت في موازنة العام المالي الجديد 2020/2022، والتي تضمنت 11.3% زيادة في مخصصات الأجور، و18.4% زيادة في مخصصات التغذية، و33.7% زيادة في الإنفاق على شراء السلع والخدمات، و16.7% زيادة في دعم تنشيط الصادرات.

كما كشفت الموازنة عن زيادة 136.6% زيادة في مخصصات المياه، و2.7% زيادة في مخصصات الدعم النقدي وبرنامجي تكافل وكرامة.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الاستمرار فى الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من المستثمرين للعمل بمصر؛ للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة فيما تنفذه من مشروعات غير مسبوقة، تستهدف تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، خاصة فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بتعزيز مشاركات القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، حيث يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية فى الأسواق العالمية.

ولفت إلى أننا ماضون فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتأهيل الكوادر البشرية؛ من أجل تبسيط الإجراءات وإرساء دعائم العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى ورفع كفاءة استيداء حق الدولة، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.