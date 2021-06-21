«البنك الأوروبي» يطلق برنامجا لترويج الصادرات للمستشارين المحليين بمصر

يطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برنامج لترويج الصادرات للمستشارين المحليين في مصر، ابتداء من يوم الاثنين المقبل الموافق 28 يونيو 2021.

وأكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن من أكبر التحديات التي تواجه قطاع التصدير، هو قلة المعرفة بالأسواق المحتملة لمنتجات معينة وأسعارها واستراتيجيات التسويق الفعالة في الخارج، فضلاً عن القضايا المتعلقة بتلبية متطلبات الجودة التي تحددها أسواق التصدير الخارجية.

يهدف هذا البرنامج التدريب على رفع نطاق المشاريع الاستشارية لترويج الصادرات من خلال تزويد المستشارين المحليين بجميع الأدوات والمعلومات والبيانات اللازمة لاستخدامها عند تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية باستراتيجيات التصدير والمشورة.

مدة التدريب ستكون 5 أيام على مدى أسبوعين، مدة كل جلسة حوالي 3 ساعات وسيتم توفير جلسة فردية لكل مشارك في نهاية التدريب من قبل خبراء التصدير من الجمعية المصرية للمصدرين المصريين، منهم إسلام إدريس رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالجمعية.

جدير بالذكر أن مصر جاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، بينما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.

وتسجل المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك نحو 1.3 مليار دولار، بينما تبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ 2012 أكثر من 7.2 مليار يونيو لتمويل 127 مشروعًا.

وفي سياق منفصل اعتمد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال أكتوبر الماضي استراتيجية 2021-2025، حيث يسعى البنك من خلالها للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالي تمويلاته على الأقل بحلول 2025، لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مناطق عملياته بما يتراوح بين 25 –40 مليون طن خلال فترة الاستراتيجية، وزيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص من إجمالي استثمارات البنك لأكثر من 75%.