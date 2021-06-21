الإثنين 21 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرى يلتقى وزيرة خارجية جنوب السودان ويناقش أزمة سد النهضة

الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بياتريس واني، وزيرة الخارجية بدولة جنوب السودان، أثناء زيارته لجوبا اليوم. 

وأعربت بياتريس عن سعادتها بلقاء وزير الري، الذي أكد تقديره للعلاقات القوية التي تربط الشعبين المصري والجنوب سوداني، واستمرار الجهود المبذولة من الجانبين لتدعيم جميع أوجه التعاون بين البلدين.

وجرى التشاور حول تدعيم التعاون بين البلدين وانعقاد اللجنة العليا المشتركة والمتوقع عقدها خلال شهر يوليو بالقاهرة، ومناقشة أزمة سد النهضة وما أبدته مصر من مرونة في التفاوض والتي قوبلت بالتعنت من الجانب الإثيوبي.

وكان عبدالعاطي قد وصل اليوم على رأس فد رسمي إلى مدينة جوبا، وكان في استقباله لدى وصوله ماناوا بيتر، وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، والسفير محمد قدح، سفير مصر لدى دولة جنوب السودان، وأعضاء بعثة الري المصري بجنوب السودان، وعدد من كبار المسئولين بحكومة جنوب السودان. 

وقال عبدالعاطي إن الزيارة المهمة تأتي تعبيرًا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين في دولة جنوب السودان الشقيق، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان.

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