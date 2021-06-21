الإثنين 21 يونيو 2021
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منوعات

«رسالة على واتس آب».. الأهلى يهدد لاعبيه بخصم نصف مليون جنيه من العقود

جريدة الدستور

هدد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعقوبات مغلظة تصل إلى حد الحرمان من مكافأة الصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وخصم 500 ألف جنيه من العقود.

وحدد عبدالحفيظ، العقوبة المالية على أي لاعب داخل الفريق الأول يخترق الحظر الإعلامي قبل مباراة الإياب أمام الترجي التونسي المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعبه بالسلام.

وكشف مصدر عن أن مدير الكرة أرسل رسالة عبر جروب "واتس آب" إلى كل اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، عبارة عن 500 ألف جنيه يتم خصمها من عقده بجانب حرمانه من مكافأة الصعود إلى النهائي.

التفاصيل..

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