بمجرد ارتفاع درجات الحرارة وقدوم فصل الصيف تذهب الجميع لتناول الفاكهة الصيفية، والتي يكون أبرزها "البطيخ"، لهذا نستعرض فى السطور التالية، فوائد فاكهة البطيخ للرجيم، بحسب الموقع الطبي "healthline".





ريجيم البطيخ

يمكن أن يساعدك تناول البطيخ على إنقاص الوزن وتقليل الالتهاب، وتطهير جسمك من السموم، وهناك عدة أنطمة غذائية، من حمية البطيخ، ويعد الأكثر شعبية هو الذي يعتمد على فترة قصيرة نسبيًا من الصيام، تليها العودة إلى نظامك الغذائي المعتاد، وخلال المرحلة الأولى من الريجيم لا يسمح بتناول شئ سوى البطيخ، وتستمر هذه المرحلة عادة لمدة ثلاثة أيام، قد ينتهي بك الأمر بتناول ما يعادل حبة بطيخة كبيرة كل يوم، وتختلف تفاصيل هذا النظام الغذائي حسب أخصائو التغذية.



وبعد ذلك، يعود بعض الناس إلى نظامهم الغذائي الطبيعي، ويضيف آخرون تدريجيًا الأطعمة الأخرى إلى نظامهم الغذائي، على سبيل المثال، يمكنك تناول وجبتين خفيفتين كل يوم وتأكل البطيخ كوجبة خفيفة.





فوائد البطيخ للرجيم

ووفقًا لخبيرة التغذية جيسيكا ماركوس، فإن هذه الأنواع من الأنظمة الغذائية تروق للناس ولكنها تتطلب التزامًا قصيرًا فقط.



وتقول: "على عكس الأنظمة الغذائية التي تغير نمط الحياة، فإن الفترة الزمنية المحدودة لنظام البطيخ الغذائي تمنح متبعي الحميات هدفًا واقعيًا يمكن تحقيقه".



كما توضح ماركوس: أن "النظام الغذائي للبطيخ هو في الحقيقة تطهير للمعدة يعتمد على حقيقة أن البطيخ يحتوي على أكثر من 90 في المائة من الماء"؛ لذا فإن فاكهة البطيخ منخفضة السعرات الحرارية وتوفر بعض الفيتامينات والمعادن، كما أنه مرطب ومنعش ويمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع مؤقتا".



فوائد صحية للبطيخ

يعد كوب واحد من البطيخ، غني بالفيتامينات، كما أنه يحتوي فقط 46 كالوري، وإليك أهم الفيتامينات التى يحتوى عليها البطيخ:



- فيتامين “أ” الضروري لصحة الرؤية



- فيتامين "ب 1" الذي يساعد جسمك على تحويل الطعام إلى طاقة.



- فيتامين "ب 6"، الذي يحتاجه جسمك لتكوين خلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء).



- فيتامين "ج" وهو حيوي لنمو الأنسجة وإصلاحها.



- البطيخ مصدر جيد للليكوبين أيضًا، المضاد للأكسدة، الذي يساعد في الحماية من أمراض القلب، والسرطان، وغيرها من الأمراض.



- يحتوي البطيخ أيضًا على سيترولين أكثر من أي طعام آخر، إذ يعتبر الحمض الأميني سيترولين الأكثر شهرة لدوره في توسع الأوعية وتدفق الدم السليم.



- تعتبر بذور البطيخ وجبة خفيفة رائعة بشكل مدهش وسهلة التحميص ومليئة بالحديد والمغنيسيوم، حتى القشرة جيدة لك وصالحة للأكل.