الإثنين 21 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الغربية» تغلق أكبر مركز لعلاج السمنة والنحافة بكفر الزيات

ادوية فاسدة
ادوية فاسدة

شنت الإدارة الصحية بكفر الزيات، برئاسة الدكتورة فايزة راغب، حملة مكبرة على أحد أكبر مراكز علاج السمنة والنحافة بمدينة كفرالزيات تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، بعدما وردت معلومات لإدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية تفيد بقيام صاحب المركز بصرف أدوية مجهولة ومبالغ مالية للمترددين على المركز لعلاج السمنة والنحافة لديهم.


حيث تشكلت حملة مكبرة ضمت الدكتور محمد صلاح مدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفرالزيات و الدكتور محمد عادل والدكتور محمود عطا مسئولي التفتيش الصيدلي بالتعاون مع إدارة تموين كفرالزيات وشرطة مباحث التموين  وتم مداهمة مركز العلاج الطبيعي لعلاج السمنة والنحافة، وبفحص أوراقه تبين أنه بدون ترخيص وحيازة كميات كبيرة من الأدوية لعلاج السمنة والنحافة للجمهور مجهولة المصدر وغير مصرح ببيعها بلغت المضبوطات نحو ٢٠ ألف كبسولة مجهولة تقدر قيمتها بأكثر من ١٠٠ ألف جنيه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات وتوجيه تهمة لصاحب مركز العلاج الطبي بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص وحيازة مضبوطات مجهولة المصدر وتم تشميع المركز وإغلاقه وإحالة المحضر للنيابة التى تولت التحقيق.

صحة الغربية تضبط تغلق أكبر مركز لالعلاج السمنة والنحافة بكفرالزيات بعد ضبط الف كبسولة مجهولة

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