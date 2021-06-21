«العنانى» يعتمد لائحة التصوير التجارى بالمتحف القومى للحضارة

عُقد مساء اليوم الاثنين، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف بالفسطاط.

وخلال الاجتماع تم اعتماد اللائحة الخاصة بالتصوير التجاري بهيئة المتحف والتي تضمنت تصوير البرامج الحوارية والأفلام التسجيلية والوثائقية والسينمائية والإعلانية.

كما تم التأكيد على استمرار تطبيق الإعفاء على الفئات المعفاة من دفع رسوم تذاكر دخول المتحف ماعدا يومي الجمعة والسبت وهم ذوو الاحتياجات الخاصة المصريين مع مرافق واحد مصري، الصحفيين المصريين والأجانب الحاملين لكارنية المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، وأبناء وزوجات الشهداء ومصابي الحروب والمحاربين القدماء، وطلبة كليات كل من الآثار، والسياحة والفنادق قسم إرشاد، والآداب أقسام التاريخ والحضارة والآثار، والهندسة والفنون الجميلة قسم عمارة، والفنون التطبيقية قسم التصميم الداخلي، وطلبة التربية الفنية قسم تثقيفي، وطلبة ماجستير التراث وإدارة المواقع وعلوم المتاحف، بالإضافة إلى أعضاء نقابتي الفنانين التشكيليين والمرشدين السياحيين، والمصريين فوق الـ٦٠ عاما وطلاب المدارس الحكومية بمراحل الابتدائي والإعدادي وجمعيات دور الأيتام بخطاب مسبق، والأطفال حتى سن ٦ سنوات جميع أيام الأسبوع، والسفراء وحرمهم بالإضافة إلى أطقم الجيش الأبيض والتمريض بحد أقصى ٣ مرافقين حتى نهاية عام ٢٠٢١.

يذكر أن منظمة اليونسكو، قالت عن المتحف القومي للحضارة المصرية إنه صُمم ليكون نقطة جذب لزوار مصر ومركز عن للبحث معترف به دوليا، وسيلعب المتحف القومي للحضارة دورًا هامًا في التوعية عن التاريخ ومجتمع مصر الحديث والمعاصر، واستضافة المناسبات والمعارض المؤقتة.

وأكدت اليونسكو أن المتحف المصري للحضارة لديه فرصة ليصبح مؤسسة شاملة بمثابة منتدى للحوار المفتوح والنقاش وتبادل الأفكار.

وأضافت منظمة اليونسكو أنها تقدم الدعم الفني للمتحف في مجال التدريب وتنمية المعارض ومجالات أخرى، وأن المشروع يُشكل جزءا من عمل اليونسكو في المساعدة على حماية وحفظ التراث الثقافي في مصر، وهو التعاون الذي يعود تاريخه إلى أكثر من نصف قرن عند بدء تأسيس الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة في عام 1960.

وأكدت اليونسكو أن المتحف القومي للحضارة سوف يسمح لعدد أكبر من الناس من أي وقت مضى بالاستمتاع ومعرفة المزيد عن الحضارة المصرية من خلال المتحف الجديد للقرن الحادي والعشرين.