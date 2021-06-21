حادث قطار حلوان.. عمليات رفع الحطام والبحث عن ضحايا (فيديو)

بدأ رجال الدفاع المدني في رفع حطام حادث اصطدام قطار بضائع بـ2 ميني باص تابعين لأحد المصانع في منطقة «كفر العلو» في حي حلوان بمحافظة القاهرة، ويبحث رجال الإنقاذ عن ناجين تحت الحطام، واستخدموا أجهزة خاصة لتقطيع أجزاء من “ميني باص” خرج عن مساره بعد اصطدام القطار به واخترق أحد المنازل على جانب الطريق.

واصطدم قطار بضائع بـ2 ميني باص تابعين لأحد المصانع في منطقة «كفر العلو» في حي حلوان بمحافظة القاهرة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وانتقلت سيارة الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات.