الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة العامة تفتح تحقيقًا فى حادث قطار حلوان

 المستشار حمادة الصاوي
 المستشار حمادة الصاوي

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام" بالتحقيق العاجل في واقعة حادث اصطدام قطار بحافلتيْن في حلوان، وقد انتقل فريق من "النيابة العامة" إلى موقع الحادث لمعاينته، وسوف تعلن "النيابة العامة" عما أسفرت عنه التحقيقات فور الانتهاء منها.

 

واصطدم قطار بضائع بـ2 ميني باص تابعين لأحد المصانع في منطقة «كفر العلو» في حي حلوان بمحافظة القاهرة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين. 


وانتقلت سيارة الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات.

تصادم قطار حلوان حلوان النيابة العامة المستشار حماده الصاوي النائب العام واقعة حادث اصطدام قطار بحافلتي ن

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