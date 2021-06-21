إفريقيا تسجل 5 ملايين و168 ألف إصابة و138 ألف وفاة بكورونا

أعلنت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الإثنين، تسجيل الدول الأعضاء، 5 ملايين و168 ألف إصابة مؤكدة، و138 ألف وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد.



وأوصت "المراكز الإفريقية" - في بيان اليوم: الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.



يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الإثنين تسجيل 1935 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 340 ألفًا و967 حالة.



وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم - شفاء 1408 حالات؛ ليرتفع عدد حالات المتعافين 321 ألفًا و293 حالة، مشيرًا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 94.23%، بالإضافة لتسجيل 7 حالات وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 1877 حالة.



وأضاف: أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 13536 ليصبح مجموع الفحوصات مليونين و851 ألفًا، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 14.30%.

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء: إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.