الإثنين 21 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد كمال بندوة تكريمه في مهرجان الإسماعيلية: «خضت تجربة الأفلام القصيرة قبل 40 عاماً»

ندوة تكريم احمد كمال
ندوة تكريم احمد كمال بمهرجان الاسماعيلية

عُقِدت اليوم الإثنين ندوة تكريم للفنان أحمد كمال ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة المقام في قصر ثقافة الإسماعيلية.

أدارت الندوة الناقدة الفنية ماجدة موريس، بحضور كل من الناقد الفني عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية، والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما.

وأعرب أحمد كمال عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المهرجان، مؤكداً أن مهرجان الأفلام القصيرة لا يقل أهمية عن مهرجانات الأفلام الروائية الطويلة.

وقال كمال إنه خاض تجربة الأفلام القصيرة قبل نحو 40 عاماً منذ أن كانت تصوَّر بكاميرا 8 ملي، مؤكداً أن السينما المستقلة والأفلام القصيرة لها أهمية كبيرة ويستطيع الفنان أن يقدم العديد من المواضيع براحة كبيرة.

وتضمنت الدورة الـ22 من المهرجان، مجموعة واسعة من التكريمات، تضم الناقد السينمائي كمال رمزي، الفنانة فايزة حسين، واحدة من أبرز رواد الرسوم المتحركة في مصر، كما خصص المهرجان احتفالية للاحتفاء بالفنانين الذين شاركوا في الأفلام الروائية القصيرة على رأسهم الفنان أحمد كمال، وتضم قائمة التكريمات صفية العمري، أحمد بدير، صبري فواز، أحمد وفيق، سلوى محمد علي، وبسمة.

وتستمر فعاليات الدورة الـ22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجسلية والقصيرة، برئاسة الناقد عصام زكريا، حتى 22 يونيو الجاري، ويشهد المهرجان مشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وأفلام التحريك من مختلف دول العالم، وذلك بالإضافة إلى عدد من الفعاليات السينمائية والثقافية.

الرسوم المتحركة مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية مهرجان الإسماعيلية الناقد السينمائي كمال رمزي السيناريست محمد الباسوسي محمد الباسوسي مهرجان الاسماعيلية الدولي الناقد الفني عصام زكريا الأفلام القصيرة أحمد كمال الفنان احمد كمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

قطار بضائع يدهس أتوبيس عمال في حلوان (فيديو)

متعب يستعد لإجراء فحوصات طبية خارج مصر

تكليف رئاسى بإزالة جميع التعديات على حرم السكة الحديد

خاص.. مصدر مقرب من عماد متعب يكشف تفاصيل مرضه

تنفيذ حكم الإعدام ضد المتهم بقتل كاهن كنيسة المرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الحمّار والخمّار والعطّار.. و«الفرنجة»

ماجد حبته

ليبيا فى «برلين».. كمان مرة!

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف ترى إسرائيل انتخاب "رئيسي" رئيسًا لإيران؟

موقع إسرائيلى: لابيد سيزور الإمارات قريبا

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا