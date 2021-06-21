أحمد كمال بندوة تكريمه في مهرجان الإسماعيلية: «خضت تجربة الأفلام القصيرة قبل 40 عاماً»

عُقِدت اليوم الإثنين ندوة تكريم للفنان أحمد كمال ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة المقام في قصر ثقافة الإسماعيلية.

أدارت الندوة الناقدة الفنية ماجدة موريس، بحضور كل من الناقد الفني عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية، والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما.

وأعرب أحمد كمال عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المهرجان، مؤكداً أن مهرجان الأفلام القصيرة لا يقل أهمية عن مهرجانات الأفلام الروائية الطويلة.

وقال كمال إنه خاض تجربة الأفلام القصيرة قبل نحو 40 عاماً منذ أن كانت تصوَّر بكاميرا 8 ملي، مؤكداً أن السينما المستقلة والأفلام القصيرة لها أهمية كبيرة ويستطيع الفنان أن يقدم العديد من المواضيع براحة كبيرة.

وتضمنت الدورة الـ22 من المهرجان، مجموعة واسعة من التكريمات، تضم الناقد السينمائي كمال رمزي، الفنانة فايزة حسين، واحدة من أبرز رواد الرسوم المتحركة في مصر، كما خصص المهرجان احتفالية للاحتفاء بالفنانين الذين شاركوا في الأفلام الروائية القصيرة على رأسهم الفنان أحمد كمال، وتضم قائمة التكريمات صفية العمري، أحمد بدير، صبري فواز، أحمد وفيق، سلوى محمد علي، وبسمة.

وتستمر فعاليات الدورة الـ22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجسلية والقصيرة، برئاسة الناقد عصام زكريا، حتى 22 يونيو الجاري، ويشهد المهرجان مشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وأفلام التحريك من مختلف دول العالم، وذلك بالإضافة إلى عدد من الفعاليات السينمائية والثقافية.