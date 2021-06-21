«سيارة تعطلت على الشريط».. ناجٍ من قطار حلوان يروى لحظات الرعب

قال خالد حسن، أحد الناجين من حادث قطار حلوان، إن الحادث كان سيخلف أعدادا أكبر من الضحايا لولا تمكن مستقلي إحدى الحافلتين من الفرار قبل اصطدام قطار البضائع بهما.

وأضاف حسن إنه كان متواجدًا إلى جوار سائق الحافلة الأولى، لكنها تعطلت على شريط القطار، وكانت الأخرى خلفها، وحاولوا تنبيه قائد القطار للتوقف، لكنه استمر في مسيره حتى اصطدم بهما.

وأضاف أن الحافلة الأولى الخالية من الركاب كان الاصطدام بها بشكل مباشر، أما الثانية فحدث بها احتكاك بجانبها، وحدث فيها الضحايا، لكون مستقليها لم يتمكنوا من مغادرتها قبل التصادم.

واصطدم قطار بضائع بـ2 ميني باص تابعين لأحد المصانع في منطقة «كفر العلو» في حي حلوان بمحافظة القاهرة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وانتقلت سيارة الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات.