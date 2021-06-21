رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة: بدء تشغيل المنطقة الترفيهية الشاطئية خلال الموسم الصيفي الحالي

كشف المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، عن بدء تشغيل المنطقة الترفيهية الشاطئية بالمدينة خلال الموسم الصيفى الحالى، من خلال تشغيل ١١ مبنى من أصل ٦٠ إجمالى عدد بناياتها، ويتكون كل مبنى من وحدات أو «يونيتس» يمكن داخلها ممارسة الأنشطة المختلفة.

وقال إنه يجرى العمل على إنهاء المرحلة الأولى فى المدينة التى تشمل ١٥ برجًا تصل ارتفاعاتها لـ١٧٠ مترًا، إضافة للممشى السياحى بطول ٧ كيلومترات.

■ بداية.. ماذا عن طبيعة مدينة العلمين الجديدة؟

- مدينة العلمين الجديدة من أيقونات المدن الذكية فى مصر، وهى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتتمتع بالمشروعات الضخمة التى أوشك تنفيذها على الانتهاء.

■ من أجل إنهاء الإنشاءات.. كم ساعة تعملون فى اليوم؟

- ليست هناك أوقات محددة لبدء العمل وانتهائه يوميًا، نعمل هنا على مدار ٢٤ ساعة وطيلة أيام الأسبوع، فلدينا هدف نسعى لتحقيقه فى أسرع وقت ممكن.

■ ما مستجدات تنفيذ البرج الأيقونى للمدينة؟

- تشرفنا بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء البرج الأيقونى لمدينة العلمين الجديدة فى منطقة الداون تاون، وهذا البرج يعد أحد الأعمال التنموية التى تقوم بها وزارة الإسكان.

■ كيف تسير أعمال البناء هنا بشكل عام؟

- بعدما وضع الدكتور عاصم الجزار حجر الأساس للبرج الأيقونى للمدينة، تفقّد سير الأعمال فى المشروعات التنموية الأخرى التى تنفذ هنا فى المدينة، المتمثلة فى المسجد والكنيسة ومجمع السينمات، ويجرى تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المدينة لإنهائها فى أسرع وقت، إضافة للمرحلة الأولى من المنطقة الشاطئية التى تضم ١٥ برجًا والبرج السياحى والأعمال البحرية والبواغيز والكبارى على البحيرات الصناعية.

■ هل لديكم مدة زمنية محددة لإنهاء مشروعات المرحلة الأولى؟

- نجتهد لإنهاء المرحلة الأولى فى المدينة التى تشمل ١٥ برجًا تصل ارتفاعاتها لـ١٧٠ مترًا، إضافة للممشى السياحى بطول ٧ كيلومترات، ومنطقة الداون تاون للإسكان الفاخر، ومحطة المياه ومحطة التحلية ومحطة صرف صحى بطاقة ٩٠ ألف متر مكعب/ يوم، ومحطة كهرباء بطاقة ٥٢٥ ميجا فولت أمبير، وكلها مشروعات ستدخل الخدمة فى المرحلة الأولى من المدينة، وكل هذا الحجم من المشروعات بدأ تنفيذه فى عام ٢٠١٨.

■ متى تكون الخدمات الرئيسة جاهزة؟

- لدينا خدمات متعددة دخلت حيز الخدمة والعمل، مثل الأكاديمية البحرية وجامعة العلمين، وطورنا مستشفى العلمين الذى كان موجودًا، إضافة إلى تكليفنا من الوزير بسرعة توفير أرض بجانب الأكاديمية البحرية هنا وتخصيصها لعمل مستشفى طوارئ، وسنجرى تنسيقات عاجلة مع وزارة الصحة فى هذا الشأن، إضافة لتطوير المدارس الموجودة حاليًا والمخابز وكل الخدمات العادية بمنطقة الإسكان الاجتماعى ومنطقة سكن مصر، وهما أولى المناطق التى بدأ تنفيذها فى مدينة العلمين الجديدة.

■ هل بدأ المواطنون يسكنون فيها؟

- لدينا مواطنون يسكنون حاليًا، ونسعى جاهدين لتغيير مفهوم المواطنين حول أن هذه المدن مصيفية فقط، بل هى مدن تعمل طوال العام، وهو ما سنحققه بإذن الله.

■ متى تُفتتح المنطقة الترفيهية؟

- سنبدأ تشغيل المنطقة الترفيهية بالمنطقة الشاطئية خلال الموسم الصيفى الحالى، من خلال تشغيل ١١ مبنى بها، من أصل ٦٠ إجمالى عدد بناياتها، وهو تشغيل مبدئى للمنطقة الترفيهية، وكل مبنى عبارة عن «يونيتس»، يمكن داخلها ممارسة الأنشطة المختلفة حسب رغبة كل مُشترٍ.

■ هل هناك طرح لوحدات سكنية أو محال قريبًا؟

- دورنا هو إنجاز وإنهاء عمليات التنفيذ، وبعدها يأتى دور شركات التسويق العقارى، فهى التى تتولى عمليات التسويق والبيع وفقًا للتعاقد بينها وبين هيئة المجتمعات.