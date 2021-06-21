الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بدء تجيهزات سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية لعام 2023

الانبا ابراهيم اسحق
الانبا ابراهيم اسحق

تواصل صباح اليوم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، مع البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وسكرتير السينودس للكنيسة الكاثوليكية، وذلك عبر خاصية "الكونفرنس كول" المكالمة عن بعد عن طريق الانترنت، لبحث سبل التعاون والتجهيزات اللازمة، لتحضير سينودس الكنيسة الكاثوليكية ٢٠٢٣. 

السينودس سيكون بعنوان: "من أجل كنيسة سينودسيّة: شركة، مشاركة ورسالة".

من جانبه قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن حلقة جديدة من برنامج قصص الكتاب المقدس للأطفال، حملت شعار "الشاب الغني".

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن برنامج قصص الكتاب المقدس للأطفال، هو برنامج يقدمه المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر بالتعاون مع رهبنة الأباء الدومنيكان (أقليم فرنسا) و يعرض الإثنين من كل أسبوع الساعه 8 مساء.

 

الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر السينودس كنيسة سينودسي ة شركة مشاركة ورسالة

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