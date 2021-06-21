الإثنين 21 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ممثل «شئون اللاجئين»: احتفال اليوم العالمي يعكس شراكة متينة بين الجامعة العربية والمفوضية

كريم أتاسي، ممثل
كريم أتاسي، ممثل المفوضية

قال كريم أتاسي، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية ولدى جامعة الدول العربية: إن الاحتفال باليوم العالمي للاجئين يعكس شراكة متينة في العمل بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فخلال السنوات الخمس الماضية، طورت المنظمتان ثلاث استراتيجيات حول حماية الأطفال اللاجئين، وإتاحة الخدمات الصحية للاجئين، وكذلك الوقاية والاستجابة للعنف الجنسي في وضع اللجوء وخاصةً ضد النساء والفتيات.

وأصدرت الأمانة العامة إعلانين هامين، أحدهما بشأن تعليم الأطفال في وضع اللجوء والآخر حول الانتماء والهوية لتأمين أوراق الثبوتية للأطفال عند الولادة وتعزيز المساواة بين الجنسين في الحصول على الجنسية، وقد تم استكمال هذا الاعلان الأخير بخطة عمل تم إقرارها من قبل الدول الأعضاء في الشهر الماضي.


وأعرب اناسي - في كلمة خلال احتفال جرى تنظيمه مساء اليوم بالجامعة العربية: عن خالص شكره لكل كوادر الأمانة العامة للجامعة، خاصة في قطاع الشؤون الاجتماعية برئاسة السفيرة هيفاء ابو غزالة˓ والدول الأعضاء لاعتمادها هذه الوثائق، والتي ستنعكس إيجابا على وضع اللاجئين في المنطقة العربية.


وأضاف: أن الاحتفال بيوم اللاجئ العالمي يذكرنا بحقيقة مؤلمة، وهي أن المنطقة العربية تضم ما يقارب نصف لاجئي العالم، ومن ضمنهم أكبر مجموعة من اللاجئين، وهم السوريون، وأقدم مجموعة من اللاجئين، و هم الفلسطينيون. كما يوجد لاجئون من 56 جنسية أخرى في مصر والمنطقة وأعدادهم في ازدياد مستمر منذ عقد من الزمن. 


وقال "نحتفل اليوم بشجاعة اللاجئين في منطقتنا وسائر انحاء العالم. نحتفل بصلابتهم وقدرتهم على التأقلم في بلدان اللجوء وفي بلدان إعادة التوطين، كما نعمل على تحقيق آمالهم الدؤوب في مستقبل واعد لهم ولعوائلهم وفي عودة كريمة وآمنة إلى بلدهم وديارهم. إن القوة الذاتية للاجئين وتفاؤلهم الدائم هما مصدر إلهامنا ولكل العاملين في الحقل الانساني".


وأضاف: "نحتفل بيوم اللاجئ العالمي هذا العام تحت شعار الاندماج الاجتماعي، وهو شعار موفق خاصة في ظل جائحة كورونا، وإن الاندماج الاجتماعي هو أفضل وسيلة لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا؛ بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء، حيث إنه مهما كانت تكلفة الاندماج الاجتماعي عالية ستكون فوائده وعائداته مضاعفة على المجتمع وأفراده. لذلك علينا أن لا نترك أي لاجئ يتخلف عن الركب". 

اللاجئين جامعة الدول العربية المفوضية السامية المنطقة العربية كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

قطار بضائع يدهس أتوبيس عمال في حلوان (فيديو)

متعب يستعد لإجراء فحوصات طبية خارج مصر

خاص.. مصدر مقرب من عماد متعب يكشف تفاصيل مرضه

قرارات عاجلة من النيابة بشأن حادث قطار حلوان

تنفيذ حكم الإعدام ضد المتهم بقتل كاهن كنيسة المرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الحمّار والخمّار والعطّار.. و«الفرنجة»

ماجد حبته

ليبيا فى «برلين».. كمان مرة!

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف ترى إسرائيل انتخاب "رئيسي" رئيسًا لإيران؟

موقع إسرائيلى: لابيد سيزور الإمارات قريبا

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا