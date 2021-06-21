الإثنين 21 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عصابة «السائل الأحمر» بالسلام وتاجر بانجو فى الساحل

تاجر بانجو
تاجر بانجو

استغلوا حاجة الكثيرين لتحقيق الثراء السريع وأعدوا مادة سائلة حمراء أوهموا ضحاياهم أنها تقودهم لكنوز أثرية تحقق أحلامهم.. تم ضبطهم واعترفوا بقيامهم بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهم على اكتشاف أماكن أثرية.. وبدأت نيابة السلام التحقيق مع المتهمين الأربعة.

نجحت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، أثناء تفقد الحالة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية داخل سيارة مستأجرة ضبط بحوزتهم أمبول يحوى مادة حمراء وكرة حديد تحوى مادة بيضاء وقطعة حديدية و4 هواتف محمولة تحوى فيديوهات لأماكن وقطع أثرية .

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهم على اكتشاف الأماكن الأثرية واستخراج القطع الأثرية .. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

كما ألقت مباحث القاهرة  القبض على تاجر مخدرات وبحوزته كمية من مخدر البانجو بقصد الإتجار قبل بيعها على عملائه  بالساحل.

مادة سائلة حمراء أثرية النصب علي المواطنين اكتشاف أماكن أثرية نيابة السلام

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وائل لطفي

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