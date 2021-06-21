الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

سفيرة مصر في كوتونو تلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية والمرأة البينينية

لقاء أمل عفيفي بفيرونيك
لقاء أمل عفيفي بفيرونيك توجنفودي في بنين

التقت أمل عفيفي، سفيرة مصر في كوتونو، اليوم الاثنين، فيرونيك توجنفودي وزيرة الشؤون الاجتماعية والمرأة البينينية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعداد الجيد لإستضافة مصر لمؤتمر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 5 – 8 يوليو المقبل .

 

وقدّمت السفيرة الدعوة المصرية لبنين من أجل حضور المؤتمر، كما أبلغت بنين رسمياً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً.

 

ومن جانبها، عبرت الوزيرة البنينية عن تقدير بلادها الشديد لهذه اللفتة المصرية الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدت رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرات المصرية الممتازة في مجال مساندة دور المرأة في المجتمع، فضلاً عن الدور المصري في مجال نشر الفكر المعتدل المستنير بما يبرز دور المبادئ الإسلامية الصحيحة في دعم وتنمية المرأة المسلمة حول العالم.

 

يذكر أن الرئيس السيسى وجه في وقت سابق بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في "منظمة تنمية المرأة"، وعددها 22 دولة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام.

 

السيسي يوجه بتخصيص مبنى لمنظمة تنمية المرأة

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي بتخصيص مبنى مستقل متكامل كمقر لـ"منظمة تنمية المرأة"، مع تأسيسه وتزويده بكافة الخدمات اللازمة.

 

كما وجه الرئيس السيسي أيضاً بالاهتمام داخل المنظمة بإقامة مركز بحثي لإعداد دراسات معمقة ومتشعبة لتوليد الأفكار اللازمة للنهوض بأحوال المرأة، فضلاً عن إيلاء العناية المطلوبة لعلاقة "منظمة تنمية المرأة" بالمنظمات الدولية، خاصةً في إطار الأمم المتحدة، وذلك لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشتركة.

 

كما وجه الرئيس بالاستعداد الجيد لاستضافة مؤتمر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى، والذي يرسخ من دور مصر في مجال تمكين المرأة، وتتويجاً لجهود الدولة في إصدار التشريعات الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف أركان الدولة، وعلى رأسها مجلس الوزراء والبرلمان، وآخرها الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً للسماح بتعيين المرأة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث في مجلس الدولة والنيابة العامة.

كوتونو مصر بينين مؤتمر منظمة تنمية المرأة العاصمة الإدارية عبد الفتاح السيسي

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