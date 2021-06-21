الإثنين 21 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نقل ضحايا ومصابى حادث قطار حلوان إلى مستشفى حلوان العام

مصابي حادث قطار حلوان
مصابي حادث قطار حلوان

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن أنه تم نقل ضحايا ومصابي حادث قطار حلوان إلى مستشفى حلوان العام لتلقي العلاج.

 

وانتقلت قيادات أمن القاهرة للموقع الذي شهد حادث اصطدام الأتوبيسين وقطار بمنطقة كفر العلو بحلوان.

 

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إن قطار حلوان اصطدم بـ ٢ أتوبيس وليس أتوبيس واحدًا.

 

وأوضح أن الأتوبيسين اللذين اصطدما بقطار حلوان كانا يمران عبر مكان غير مخصص للعبور.

 

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن تكثف جهودها للقبض على سائقي الأتوبيسات.

 

وتابع المصدر أن الأجهزة تقوم حاليًا برفع آثار الحادث، وأن خط السكة الحديد الموجود مخصص لنقل البضائع.

 

وتابع أن عدد الضحايا اثنان و5 مصابين.

 

واصطدم قطار بضائع بـ2 ميني باص تابعين لأحد المصانع في منطقة «كفر العلو» في حي حلوان بمحافظة القاهرة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين. 


وانتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات.

حادث قطار حلوان قطار حلوان مستشفى حلوان العام نقل ضحايا ومصابين قطار بمنطقة كفر العلو بحلوان

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