انتقال مدير أمن القاهرة والقيادات إلى موقع حادث قطار حلوان
انتقل اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، وقيادات الأمن بالمديرية، لموقع حادث اصطدام أتوبيسين وقطار بمنطقة كفرالعلو بحلوان.
وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن قطار حلوان اصطدم بأتوبيسين وليس أتوبيسًا واحدًا.
وأوضح المصدر أن الأتوبيسين المتصادمين مع قطار حلوان كانا يمران عبر مكان غير مخصص للعبور.
وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن تكثف جهودها للقبض على سائقي الأتوبيسات.
وتابع المصدر أن أجهزة تقوم حاليًا برفع آثار الحادث، وأن خط السكة الحديد الموجود مخصص لنقل البضائع.
وتابع أن عدد الضحايا 2 متوفين و5 مصابين.
واصطدم قطار بضائع بـ2 ميني باص تابعين لأحد المصانع في منطقة «كفر العلو» في حي حلوان بمحافظة القاهرة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.
وانتقلت سيارة الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات.