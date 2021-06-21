انتقال مدير أمن القاهرة والقيادات إلى موقع حادث قطار حلوان

انتقل اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، وقيادات الأمن بالمديرية، لموقع حادث اصطدام أتوبيسين وقطار بمنطقة كفرالعلو بحلوان.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن قطار حلوان اصطدم بأتوبيسين وليس أتوبيسًا واحدًا.

وأوضح المصدر أن الأتوبيسين المتصادمين مع قطار حلوان كانا يمران عبر مكان غير مخصص للعبور.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن تكثف جهودها للقبض على سائقي الأتوبيسات.

وتابع المصدر أن أجهزة تقوم حاليًا برفع آثار الحادث، وأن خط السكة الحديد الموجود مخصص لنقل البضائع.

وتابع أن عدد الضحايا 2 متوفين و5 مصابين.

واصطدم قطار بضائع بـ2 ميني باص تابعين لأحد المصانع في منطقة «كفر العلو» في حي حلوان بمحافظة القاهرة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.



وانتقلت سيارة الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات.