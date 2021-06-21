الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التعرف على هوية جثتين مجهولتين بحادث قطار حلوان

حادث قطار حلوان
حادث قطار حلوان

توصلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان إلى هوية جثتين مجهولتين بحادث تصادم قطار وأتوبيس بمنطقة كفر العلو بدائرة القسم، وتبين أنهما كل من "ياسمين محمد عبد الحليم، 28 سنة، ومقيمة بعرب كفرالعلو، و"نادية فرج أحمد"، 21 سنة عرب كفرالعلو.

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، عن وفاة 2 مواطنين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان - محافظة القاهرة.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي (حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان)، لافتًا إلى أن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

 

وأكد "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

 

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع تطورات الحالة الصحية للمصابين، حيث وجهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة بالمرور على المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم.

 

واصطدم قطار بضائع بأتوبيس نقل عمال تابع لأحد المصانع في منطقة «كفرالعلو» في حي حلوان بمحافظة القاهرة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين. 


وانتقلت سيارة الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات.

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