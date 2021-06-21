محمد الباز يكتب: شفرة 30 يونيو «11».. 100 حكاية من قلب ثورة المصريين على الجماعة الإرهابية

الحكاية «48»: الجماعة الإرهابية تحاول سرقة شهداء الاتحادية

بعد الإعلان عن أسماء ضحايا مذبحة الاتحادية، أصر الإخوان على أن كل القتلى من الجماعة، وهو ما يعنى أنهم لم يكونوا المعتدين، فليس معقولًا أن يكونوا هم من بدأوا بالاعتداء ويكون القتلى منهم.

لم تكن الجماعة صادقة كعادتها، وكان العبث البادى أمامنا أننا أمام جماعة تريد أن تسرق الجثث بعد أن سرقت الوطن.

فى ١٦ ديسمبر ٢٠١٢- بعد وفاة الحسينى أبوضيف الصحفى بجريدة الفجر بـ٤ أيام- كان صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام الإخوانى، موجودًا فى نقابة الصحفيين مستغلًا مؤتمرًا صحفيًا عقده زملاء وأصدقاء الحسينى لفضح ما تعرض له على يد عصابات الإخوان أمام قصر الاتحادية، وهناك قال إن الحسينى من الإخوان، وإنه كان يصور البلطجية الذين ضربوا أعضاء الجماعة وقتلوهم، وإنه يدعو الله أن يقوم من أزمته حتى يشهد بالحق على من قتلوا الشهداء.

أبدى صلاح عبدالمقصود جهلًا فاضحًا بالمناضل الذى زاره، قال إنه مصور صحفى، رغم أن الحسينى كان محققًا صحفيًا من الطراز الأول والتصوير بالنسبة له لم يكن إلا هواية، لكن صلاح عبدالمقصود لم يهتم بالحصول على معلومات دقيقة، فقد كانت تكفيه المعلومات التى يناصر بها جماعته.

أهل وزملاء الحسينى أبوضيف ردوا له التحية بأحسن منها.

أصدروا بيانًا كانوا فيه واضحين ومحددين، فهم يتهمون جماعة الإخوان وميليشياتها بأنها من قتلت ابنهم، قالوا دون إخفاء إنهم يرفضون زيارة الوزير الذى ينتمى إلى جماعة تقتل القتيل وتريد أن تمشى فى جنازته.

ما فعله صلاح عبدالمقصود لم يكن تصرفًا فرديًا، كان منهجًا سارت عليه جماعة الإخوان دون إبطاء، ففى مشهد درامى وقف مرشد الجماعة، محمد بديع، فى مؤتمر صحفى باكيًا على من سقطوا من شهداء الإخوان المسلمين فى معركة قصر الاتحادية.

بديع استبق التحقيقات وأعلن أن ثمانية شهداء سقطوا، وأنهم جميعًا من جماعة الإخوان، أراد المرشد أن يصور الأمر وكأن جماعته هى التى تم الاعتداء عليها، هى التى قتلت وعذبت، وأنهم ليسوا إلا متظاهرين سلميين ذهبوا إلى قصر الاتحادية ليناصروا محمد مرسى، لكن معارضى الرئيس المسلحين هم الذين اعتدوا وقتلوا.

دخلت دموع الإخوان ومرشدهم الأكبر على الكثيرين من أبناء الشعب الطيب، لكننا لم نكن فى حاجة إلى دليل على كذب الإخوان لكنهم فعلوا ذلك مجددًا.

قالوا عبر تصريحات كاذبة إن الحسينى أبوضيف إخوانى، وإنه كان يعمل فى شبكة رصد الإخوانية، وإنه كان فى صفوف الإخوان يصور القتلة، ولو أتعب الإخوان أنفسهم ودخلوا فقط على صفحة الحسينى أبوضيف على الفيسبوك أو على تويتر، لأدركوا أنه لم يكن يومًا إخوانيًا، بل كان طوال الوقت مناهضًا لمشروعهم الفكرى والسياسى.

فى المؤتمر الصحفى الذى عقده محمد بديع للإعلان عن شهداء الجماعة كما يدعى، كان منظمو المؤتمر قد وضعوا مجموعة من الصور خلفه، لكن وبعد أن انتهى المؤتمر بدأت الفضيحة.

إحدى الصور كانت لأحمد فيصل، رأى الصورة وليد اللبودى صديق فيصل، مؤكد أنه غضب، لكن المؤكد أكثر أنه سخر من هذه الجماعة التى تريد أن تسرق منه صديقه.

أحمد فيصل الذى وقفت صورته خلف مرشد الإخوان كواحد من شهداء الجماعة طبقًا لادعائها، لم يكن قد لقى وجه ربه بعد، كان لا يزال مصابًا، بعد أن تلقى رصاصة فى عنقه وتم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى عين شمس التخصصى، وكانت حالته تتحسن بالفعل وقت أن كان بديع يعلن عن شهادته كإخوانى.

وليد صديق أحمد قال باختصار تعليقًا على المهزلة التى كان الإخوان المسلمون ينصبونها: أحمد حى مش ميت.. وكمان مش إخوان.

كانت هناك فضيحة أكبر وأعم، مفجرها غلبه القهر، فقرر أن يتحدث حتى لو تعرض للإيذاء بعد ذلك.

الشهيد هذه المرة اسمه محمد السنوسى قتل فى أحداث الاتحادية، طبقًا لشهادة أحد أصدقائه لم تكن له أى علاقة بالمظاهرات، كان عائدًا من عمله، مر من أمام قصر الاتحادية فوجد تساقط المصابين والقتلى فأراد أن يساعد الإسعاف فأصابته رصاصة أودت بحياته.

كان شقيقه سامح ينتظر أمام المشرحة حتى يحمل جثمان أخيه إلى قبره، علّه يستريح بعد أن أرهقته الحياة، لكنه فوجئ، كما روى القصة لأكثر من قناة فضائية، بشخص ملتحٍ يطلب منه أن يحجز جثمان شقيقه ليخرج فى مسيرة شهداء الإخوان من أمام الأزهر الشريف، ولكنه رفض لأن الإخوان هم من قتلوه.

والد محمد السنوسى قال جملة بليغة وموجزة: «لو وافقت على عرض الإخوان هبقى ببيع ابنى».

الحكاية «49»: مرسى يطلب فض اعتصام الاتحادية حتى لو قتلوا كل المعتصمين

عندما أحاط المعتصمون بقصر الاتحادية، وبدأت هتافاتهم تعلو ضد الرئيس وجماعته ومرشده، ودقوا على بوابات القصر بعنف، طلب قائد الحرس الجمهورى ووزير الداخلية على التوالى من محمد مرسى ضرورة مغادرة مكتبه وفورًا، وذلك حفاظًا على حياته، فلا أحد يعرف ما يمكن أن تصل إليه الأمور، صحيح أن الحرس الجمهورى لن يسمح لأحد بأن يقتحم القصر، لكنه فى الوقت نفسه لن يتعامل مع المتظاهرين بعنف.

خرج محمد مرسى من الباب الخلفى لقصر الاتحادية، لكنه لم يَسلم من غضب المتظاهرين، الذين لم يدركوه، لكنهم ألقوا على سيارته الحجارة والأحذية وشيعوه باللعنات والهتافات.

بعد أن قضى محمد مرسى ليلته فى دار الحرس الجمهورى، طلب من قيادات الحرس أن يفضوا الاعتصام بالقوة، وأنه يريد أن يصل القصر فلا يجد أى متظاهر أمامه، وهو ما رفضه رجال الحرس الجمهورى تمامًا.

قالوا له: من المستحيل أن نفض الاعتصام بالقوة، لأن الخسائر ستكون فادحة، ولن يتم إنهاء الأمر بسهولة، خاصة أن المتظاهرين يتواجدون خارج القصر وليس داخله، وهذا ليس من اختصاص الحرس الجمهورى.

رفض مرسى هذا الكلام وطلب طرد ما أطلق عليهم «شوية العيال» بالقوة، مبررًا طلبه أنه لن تكون هناك أى مسئولية على رجال الحرس الجمهورى، لأن ما سيفعلونه سيكون دفاعًا عن النفس.

أصر رجال الحرس الجمهورى على موقفهم، وكل ما فعلوه أن اتجه بعضهم إلى المتظاهرين، طلبوا منهم أن ينصرفوا من أمام القصر بهدوء، لكنهم رفضوا معللين ذلك بأنهم يتظاهرون سلميًا، وهذا من حقهم، وعندما عرف مرسى ما حدث، جن جنونه، وأصر على طلبه بفض الاعتصام بالقوة، لكن رجال الحرس الجمهورى التزموا بأقصى درجات ضبط النفس.

توجه محمد مرسى بعد ذلك إلى وزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين، وطلب منه نفس الطلب: فض اعتصام الاتحادية بالقوة خلال ساعة على الأكثر، لكن اللواء أحمد جمال الدين طلب من محمد مرسى قرارًا مكتوبًا ومُوقعًا منه بما يريده.

كان أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، يتابع الموقف مع قيادات الحرس الجمهورى، قال لهم: إن لم تتحركوا على وجه السرعة، فسوف نتصرف بطريقتنا، لا بد من تأديب هؤلاء المتظاهرين حتى لا يعودوا مرة أخرى إلى ما فعلوه.. وهو ما حدث بالفعل، فعندما كانت سيارات الميكروباص تنقل ميليشيات الإخوان إلى القصر قال لهم: ألم أقل لكم أننا سنتصرف بطريقتنا.

ألقى رجال الإخوان القبض على عدد من المتظاهرين وقاموا بتعذيبهم، ثم رفعوا تقريرًا للجماعة رفعته بدورها إلى محمد مرسى بأن المتظاهرين حصلوا على أموال من أجل حصار الاتحادية، وهو ما أعلنه مرسى بعد ذلك فى خطاب ألقاه مساء الخميس ٦ ديسمبر مستبقًا تحقيقات النيابة، التى كانت قد بدأت بالفعل فى التحقيقات فجر الخميس دون أن تعلن ما توصلت إليه.

كان أسعد الشيخة يشرف بنفسه على استجواب المتظاهرين الذين ألقت ميليشيات الجماعة القبض عليهم، ونقل إلى محمد مرسى أن المقبوض عليهم اعترفوا بأنهم تلقوا أموالًا من قيادات المعارضة لتنفيذ مؤامرة ضد الرئيس.

وقبل أن يردد مرسى هذا الكلام مثل الببغاء، خرج رئيس ديوانه، السفير محمد رفاعة الطهطاوى، يصرح به لوسائل الإعلام المختلفة، وادّعى أن اجتماعات جرت فى مركز إعداد القادة بالعجوزة بين أعضاء بالحزب الوطنى ومتظاهرين لتمويل الاعتداء على قصر الاتحادية.

خرج مرسى بعد ذلك فى خطابه ليقول إن قوات الأمن ألقت القبض على أكثر من ٨٠ متورطًا فى أعمال عنف وحمل سلاح، ولم يكن شىء من هذا صحيحًا على الإطلاق، لأن ميليشيات الإخوان هى التى تولت هذه المهمة، وأضاف مرسى أن النيابة العامة قد حققت مع بعضهم، والباقون محتجزون قيد التحقيق بمعرفتها، وإنه من المؤسف أن بعض المقبوض عليهم لديهم روابط عمل واتصال ببعض ممن ينتسبون أو ينسبون أنفسهم إلى القوى السياسية.

فى هذا المشهد قررت جماعة الإخوان إلغاء الدولة، وجعلت من نفسها دولة، فقد قامت ميليشياتها بفض الاعتصام وعذبت المتظاهرين، ثم قامت بالتحقيق معهم بنفسها، ووجهت لهم الاتهام دون أن يكون لمن فعلوا ذلك أى سلطة، فقد جمعوهم إلى جوار بوابات القصر وقاموا بتعذيبهم، وهو ما تم تسجيله وتوثيقه، ومن بين ذلك فيديو يقوم فيه حازم فاروق منصور، الذى كان نقيبًا لأطباء الأسنان والقيادى بجماعة الإخوان وعضو الحرية والعدالة، بتعذيب أحد المعتصمين بطريقة بشعة.

الحكاية «50»: النائب العام يأمر بحبس معتصمى الاتحادية.. والنيابة العامة تفرج عنهم لعدم توافر الأدلة

كانت نيابة مصر الجديدة الجزئية قد تلقت بلاغًا بوقوع اشتباكات ومصادمات بمحيط قصر الاتحادية نشأت عنها وفاة ٩ أشخاص وإصابة نحو ٣٩١ جريحًا، وبدأت على الفور فى مباشرة التحقيقات وانتقلت إلى المستشفيات لمناظرة جثث المتوفين ومعاينة أماكن الأحداث.

هنا يظهر اسم المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابة شرق القاهرة وقتها، الذى تلقى اتصالًا من النائب العام الإخوانى طلعت عبدالله وهو يباشر عمله فى التحقيقات.

سأل طلعت عبدالله عن مجريات التحقيق وموقف المتهمين؟ فأجابه خاطر بأنه تم ضبط ٩٠ متهمًا على ذمة الأحداث، وأن أفرادًا ينتمون إلى مؤيدى الرئيس هم الذين ألقوا القبض عليهم، وأن التحقيقات جارية معهم.

كانت المفاجأة أن النائب العام طلب من المستشار مصطفى خاطر أن يتعامل بحزم مع المتهمين، خاصة المجموعة التى تم ضبطها واحتجازها بجوار قصر الاتحاية، وكان قد أخبره أن يتوجه إلى القصر حيث تم ضبط ٤٩ بلطجيًا وجميعهم محتجزون عند البوابة رقم ٤ الخاصة برئاسة الجمهورية، وأنه تم التصديق بمعرفته مع السفير محمد رفاعة الطهطاوى لكى تتوجه النيابة العامة إلى قصر الرئاسة لتسلم هؤلاء المتهمين.

النائب العام فعل أكثر من ذلك، فقد طلب من المستشار مصطفى خاطر أن يحبس المتهمين جميعًا، رغم علمه أن التحقيقات لم تبدأ معهم بعد.

بعد التحقيقات تأكد للنيابة أن المتهمين تم ضبطهم بمعرفة عناصر ينتمون إلى الإخوان، وأن التحريات أكدت عدم وجود أى أدلة تثبت إدانتهم، ولذلك كان قرار النيابة هو الإفراج عنهم جميعًا، بعد أن ثبت أنه لا توجد أى أدلة من شأنها إصدار قرار حبس للمتهمين، وأن جميع أعضاء فريق التحقيق اتفقوا على إخلاء سبيل جميع المتهمين، ما عدا من ضبطت بحوزته أسلحة نارية، وعددهم أربعة متهمين، ينتمون جميعًا إلى جماعة الإخوان وحلفائها.

جُن جنون جماعة الإخوان من قرار النيابة، وبالتبعية جُن جنون النائب العام الذى استدعى المستشار مصطفى خاطر ومعه سامح عصام، رئيس النيابة الجزئية، وإبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، ووجه لهم لومًا شديدًا على قرارهم، واعتبره سوء تقدير منهم، لأنهم كذّبوا رئيس الجمهورية فيما قاله، وبعد أن خرجوا من مكتبه أصدر النائب العام بيانًا قال فيه إنه سيتم حبس كل من توافرت ضده أدلة حتى ممن تم إخلاء سبيلهم.

كان لا بد من عقاب المستشار مصطفى خاطر، فقرر النائب العام انتدابه لنيابة بنى سويف، لكنه لم ينفذ القرار وتقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى يطلب فيه إنهاء انتدابه بالنيابة العامة والعودة إلى منصة القضاء، وهو ما رضخ له نائب الإخوان العام بعد أن قرر أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء النيابة العامة والقضاة تعليق العمل بجميع نيابات الجمهورية لحين تنحى النائب العام المعين وإقالة أحمد مكى وزير العدل وزغلول البلشى مدير التفتيش القضائى.