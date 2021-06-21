الأحد.. «المحامين» تعقد جلسة حلف يمين قانونية لـ19 نقابة فرعية

أعلن حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، عقد جلسة لحلف اليمين القانونية للمحامين الجدد يوم الأحد 27 يونيو الجاري.

وأوضح الجمال في بيان له، أن الجلسة مخصصة لمحامي 19 نقابة فرعية كالتالي: المنوفية، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، شمال الدقهلية، جنوب الدقهلية، طنطا، المحلة الكبرى، كفر الشيخ، شمال البحيرة، جنوب البحيرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، سوهاج، قنا، الوادي الجديد، الأقصر، أسوان.

ومن المقرر عقد الجلسة، بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر – بجوار قسم الأزبكية – رمسيس، وذلك في تمام التاسعة صباحا.

فيما عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام، لنقابات شمال وجنوب القاهرة وحلوان والقاهرة الجديدة، تحت رعاية ‏ رجائي عطية، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وإشراف حسين الجمال الأمين العام، وإسماعيل ‏طه مقرري معهد المحاماة.

ألقى المحاضرة الدكتور تامر بكر رئيس مأمورية شهر عقاري سابقًا ودكتوراه في القانون، والمحامي بالنقض، متناولا إجراءات الشهر العقاري وأقسامه وأنواع التوكيلات.

وأوضح المحاضر أن قانون الشهر العقاري مر بالعديد من التعديلات أولها قانون رقم 114 لسنة 1946 والذي بموجبه أنشأ الشهر العقاري والتوثيق، وألغي أقلام التسجيل بالمحاكم المختلطة والشرعية والوطنية، ثم تلاه القانون رقم 68 لسنة 47 بشأن التوثيق والقوانين والمعدلة له، والقانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني، و قانون 23 لسنة 96 بشأن تملك غير المصريين، وقانون 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونوه المحاضر لشباب المحامين إلى ضرورة الحصول على كتاب تعليمات الشهر العقاري 2001 وأن يتابع المنشورات الصادرة من المصلحة بعد ذلك التاريخ لمواكبة المتغير منها، مشيراً إلى أن التعامل مع مصلحة الشهر العقاري لا غنى عنه لأي محامي، ويتطلب الإلمام بالعديد من القوانين وما تلته من نصوص متعلقة به.