لم يكونا في المكان المخصص لهما
مأمورية أمنية لضبط سائقي الأتوبيسين اللذين اصطدما بقطار حلوان
كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، عن أن دوريات أمنية خرجت منذ قليل، لضبط سائقي أتوبيسين اصطدما بقطار حلوان للبضائع.
وأوضح أن الأوتوبيسين المتصادمين مع قطار بحلوان كانا يمران عبر مكان غير مخصص للعبور.
وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن تكثف جهودها للقبض على سائقي الأتوبيسات.
وتابع المصدر أن أجهزة تقوم حاليًا برفع آثار الحادث، وأن خط السكك الحديد الموجود مخصص لنقل البضائع.
وتابع أن عدد الضحايا 2 متوفين و5 مصابين.
واصطدم قطار بضائع بـ2 ميني باص تابعين لأحد المصانع في منطقة «كفر العلو» في حي حلوان بمحافظة القاهرة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.
وانتقلت سيارة الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات.