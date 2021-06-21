مأمورية أمنية لضبط سائقي الأتوبيسين اللذين اصطدما بقطار حلوان

لم يكونا في المكان المخصص لهما

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، عن أن دوريات أمنية خرجت منذ قليل، لضبط سائقي أتوبيسين اصطدما بقطار حلوان للبضائع.

وأوضح أن الأوتوبيسين المتصادمين مع قطار بحلوان كانا يمران عبر مكان غير مخصص للعبور.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن تكثف جهودها للقبض على سائقي الأتوبيسات.

وتابع المصدر أن أجهزة تقوم حاليًا برفع آثار الحادث، وأن خط السكك الحديد الموجود مخصص لنقل البضائع.

وتابع أن عدد الضحايا 2 متوفين و5 مصابين.

واصطدم قطار بضائع بـ2 ميني باص تابعين لأحد المصانع في منطقة «كفر العلو» في حي حلوان بمحافظة القاهرة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.



وانتقلت سيارة الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات.