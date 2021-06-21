الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الهلال الأحمر»: منتخب مصر لكرة اليد ينضم لحملة المليون مسعف

منتخب مصر لليد
منتخب مصر لليد

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، انضمام أبطال منتخب مصر لكرة اليد لحملة المليون مسعف للمساهمة في إنقاذ الحياة، خاصة اللاعبين داخل الملاعب.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر، أن جمعية الهلال الأحمر حققت طفرة كبيرة في مجالات الإغاثة والتعامل مع الأزمات والكوارث خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن تقديم النصائح التوعوية والصحية من أجل الحد من خطر انتشار الوباء وكيفية اتباع الإجراءات الصحية السليمة من خلال القنوات والمنصات المختلفة.

وكان الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، قد صرح بأن الجمعية تقدم جهودا كبيرة في مختلف مجالات الإغاثة والتعامل مع مختلف الأزمات، مشيرا إلى أن قوافل الإغاثة ستقوم بتوفير الخدمات الطبية والاحتياجات الإنسانية في المناطق الأكثر احتياجا، كجزء من المسؤولية الإنسانية والرسالة التي يعمل الهلال الأحمر المصري على إيصالها للفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلى أهمية الدور المحوري الذي يقوم به متطوعو الهلال الأحمر المصري في مختلف محافظات الجمهورية وكونه حجر الزاوية الذي يرتكز عليه الهلال الأحمر المصري في عمله الإنساني.

وتغطي فروع الهلال الأحمر المصري جميع محافظات الجمهورية، إذ يمتلك الهلال 27 فرعًا فى محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مرسى مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد والبحر الأحمر، يعملون على بث قيم الوحدة والتطوع والعمل الإنساني بين الجمهور لاسيما الشباب، وتقديم المعونات المالية والمادية لمنكوبي الكوارث في مختلف أنحاء القطر المصري.

كما تعمل فروع الهلال الأحمر على خدمة المجتمع المحلي من خلال تحسين حالة الفقراء، ونشر أساسيات الإسعاف الأولي، وتنفيذ المشروعات الاجتماعية والصحية والثقافية.

منتخب مصر وزيرة التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر نيفين القباج الازمات والكوارث مصر

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