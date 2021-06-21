أحمد الفيشاوي عن والده بمناسبة عيد الأب: «اشتغل وأبدع لآخر نفس»

أعرب الفنان أحمد الفيشاوي، عن حبه الشديد لوالده الراحل فاروق الفيشاوي، وذلك من خلال منشور له هنأه فيه بمناسبة عيد الأب العالمي.

الفنان أحمد الفيشاوي

وشارك “الفيشاوي” عدة صور له برفقة والده عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام وعلق عليها قائلًا: “ابويا اتكلم عن النجم الفنان الكبير قبل ما يتوفي بأسبوع كان بيعرض علي المسرح و كان دورو انو كان بيموت و يقع علي المسرح.. اشتغل وأبدع لآخر نفس حقيقة”.

الفنان أحمد الفيشاوي

آخر أعمال أحمد الفيشاوي الفنية

من جهة أخرى، انتهى طاقم فيلم “ريتسا” من بطولة الفنان أحمد الفيشاوي من تصوير آخر مشاهد الفيلم بشوارع القاهرة بعد عدة أسابيع من التصوير بين القاهرة والإسكندرية وعدة أماكن أخرى، ودخل المخرج أحمد يسرى غرفة المونتاج والمكساج فورا من أجل تجهيز الفيلم الجديد للعرض حيث تنوي الشركة المنتجة عرض الفيلم خلال الفترة المقبلة.

الفيلم تم تصويره في مراحل زمنية مختلفة، ويعتمد بشكل كبير على الجرافيك وتتم الاستعانة بفريق متخصص في المؤثرات البصرية، ويقدم على أعلى مستوى من التكنولوجيا ومن المقرر أن يدخل الفيلم مرحلة المونتاج خلال الأياما لمقبلة، وبدأ نجوم الفيلم تصويره قبل ثلاث أشهر، حيث كانت تأمل الشركة المنتجة فى طرحه ضمن أفلام موسم عيد الفطر ولكن تم تأجيله بعد توقف تصويره قبل حلول شهر رمضان الماضى.

فيلم «ريتسا» من بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، مريم الخشت، مي الغيطي، أمير المصري، كارولين عزمي ويوسف عثمان ومن إنتاج شركة الجذور وتأليف معتز فتيحه وإخراج أحمد يسري، ويمثل الفيلم عودة مميزة للفنان أحمد الفيشاوي للسينما مجددا من خلال فيلم يحمل الطابع الرومانسي، وتم تصوير مشاهده في عدة مواقع منها محافظة الإسكندرية خلال الأيام الماضية.