وزراء الإعلام العرب في زيارة لمتحف الحضارة (فيديو)

نشر المجلس الأعلى للإعلام، مقطع فيديو، لزيارة وزراء الإعلام العرب إلى متحف الحضارة، والتي تمت بدعوة من الكاتب الصحفي كرم جبر.

وتضمن الفيديو كلمات وزراء الإعلام العرب الذين أبدوا إعجابهم بالمتحف والحضارة المصرية القديمة، كما أبدوا سعادتهم وإعجابهم بالكنوز المصرية، وأشاد الحضور بالمتحف ومقتنياته وأقسامه.

وتفقد الوفد الآثار النادرة التي يضمها المتحف في مختلف أقسامه والتي تحكي تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث وتضم مقتنيات تحكي عن النيل والكتابة والثقافة والمجتمع والمعتقدات والأفكار.

بدأت الزيارة بجولة على المومياوات الملكية الفرعونية والتي تضم 18 ملكاً و4 ملكات من العصور الفرعونية المختلفة، واطلع الحضور على تاريخ كل منها.

حضر الزيارة د. ماجد عبدالله القصبي وزير الإعلام والتجارة السعودي، والمهندس صخر مروان دودين وزير الدولة لشئون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، ود. منال عبدالصمد وزيرة الإعلام في لبنان وحمزة بلول الأمير وزير الثقافة والإعلام السوداني، وعبدالرحمن بداح المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتي، ويوسف المحمود وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية، والسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية والمشرف على قطاع الإعلام والاتصال، والوزير المفوض د. فوزي الغويل مدير أمانة مجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، ومجاهد أبو الهيل بدر رئيس وفد العراق ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والسفير صالح عبد الواحد الشماخي المندوب المكلف لدولة ليبيا لدي جامعة الدول العربية.

وفي نهاية الزيارة حرص الوزراء والوفود المرافقة لهم على التقاط الصور التذكارية وتدوين كلمات الإعجاب في كتاب الزيارات الخاص بالمتحف.

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