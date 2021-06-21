209 إصابات جديدة بكورونا في اليونان

سجلت السلطات الصحية في اليونان، اليوم الإثنين، 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 418 ألفا و548 إصابة.

وحسبما ذكرت صحيفة "كاثميريني" اليونانية، فقد سجلت المنظمة الوطنية للصحة العامة اليونانية، خلال الفترة نفسها 17 حالة وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 12 ألفًا و565 حالة.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.