الإثنين 21 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تدفع بسيارات الإسعاف لموقع حادث حلوان.. وارتفاع عدد الوفيات

موقع حادث حلوان
موقع حادث حلوان

دفعت وزارة الصحة بعشرات من سيارات الإسعاف، إلى موقع حادث اصطدام قطار محمل بفحم الكوك، بأتوبيس عمال، بمنطقة كفر العلو، جنوب محافظة القاهرة، لنقل مصابي وضحايا الحادث وارتفع عدد ضحايا الحادث لـ3 وفيات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا وتبين اصطدام قطار بأتوبيس ووفاة 3 أشخاص وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث.‎

وذكر مصدر أمني أن عدد ضحايا اصطدام قطار بأتوبيس يقل عمالًا بمصنع ملابس خاص بمدينة 15 مايو بمنطقة كفر العلو 7 أشخاص وهم 3 متوفين و4 مصابين. 

البداية كانت بتلقي قسم شرطة حلوان، إشارة من النجدة، مفادها اصطدام قطار بأتوبيس يقل عمالًا بمصنع ملابس خاص بمدينة 15 مايو بمنطقة كفر العلو، ووقوع إصابات ووفيات، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وجارٍ نقل المصابين للمستشفى العام لإسعافهم وتلقيهم العلاج.

واصطدم قطار بضائع بأتوبيس نقل عمال تابع لأحد المصانع في منطقة «كفر العلو» في حي حلوان بمحافظة القاهرة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين. 

وانتقلت سيارة الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات.

وزارة الصحة سيارات الإسعاف حادث اصطدام قطار أتوبيس عمال ضحايا الحادث

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وائل لطفي

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