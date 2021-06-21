أمريكا وإيطاليا تستضيفان اجتماع التحالف الدولي ضد داعش 28 يونيو بروما

يشارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو في استضافة اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي للقضاء على تنظيم (داعش) الإرهابي، والمقرر يوم 28 يونيو الجاري بالعاصمة الإيطالية روما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي نيد برايس - في بيان اليوم الإثنين: إن "الاجتماع سيبحث الجهود التي يبذلها التحالف من أجل تحقيق هدف القضاء على هذا التنظيم، وسيناقش الوزراء كذلك سبل تكثيف الضغوط على بقايا التنظيم في العراق وسوريا، ومواجهة الشبكات التابعة له في مناطق أخرى، بما فيها القارة الإفريقية".

وأضاف أن المباحثات ستتعرض لتقييم الأولويات بالنسبة لتلك الجهود ذات الصلة بتحقيق الاستقرار، إضافة إلى قضية الإرهابيين المقاتلين من الأجانب، والتصدي لرسائل التنظيم والعمل على تجفيف موارده التمويلية.

ويجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة أوروبية الأسبوع المقبل، يستهلها بالعاصمة الألمانية برلين حيث سيشارك في مؤتمر دوليحول لليبيا، ليتوجه بعدها إلى فرنسا.

وأعلنت الخارجية الأمريكية الجمعة الماضي عن أن "بلينكن سيقضي أسبوعا في أوروبا، من المقرر أن يعقد خلاله محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأضافت: "أثناء تواجده في روما سيسعى بلينكن إلى تحقيق تقدم في ملف يحمل أهمية دولية عندما يترأس إلى جانب إيطاليا مؤتمرا بشأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، الذي ظهر في إفريقيا وأفغانستان بعد هزيمته في سوريا".

وعقب اجتماعات ثنائية مع دي مايو والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، من المقرر أن يتوجه بلينكن إلى الفاتيكان، حيث سيلتقي مسؤولين رفيعي المستوى لمناقشة تغير المناخ.

وسيشارك بلينكن في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين التي تضم روسيا والصين في مدينة ماتيرا جنوبي إيطاليا.