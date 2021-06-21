الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد سعد يستعد لطرح كليب «الملوك»

أحمد سعد
أحمد سعد

يستعد المطرب أحمد سعد لطرح أحدث كليباته الغنائية التي تحمل عنوان "الملوك" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك مساء يوم الأربعاء المقبل.

وظهر أحمد سعد على البوستر الدعائي للأغنية الجديدة وهو يرتدي جاكيت وتيشيرت باللون الأبيض، مع بنطلون جينز باللون الكحلي، والأغنية من إنتاج جاما ميوزك التي تعاون معها في عدد من الأغاني.

وطرح أحمد سعد البرومو الخاص بالأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام وأعلن خلاله عن موعد طرح الكليب رسميًا وهو الأربعاء المقبل.

 

 

الفنان أحمد سعد كان قد شارك مؤخرًا فى تتر مسلسل "الاختيار 2"، كما شارك فى مشهد وأغنية فى مسلسل "موسى"، بينما حدثت خلافات كبيرة بينه وبين الفنانة سمية الخشاب مؤخرا بسبب ظهورهما سويا في مسلسل "موسى"، وقاما بتبادل التراشق بالألفاظ عبر صفحتيهما على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

ويستعد الفنان أحمد سعد خلال الفترة المقبلة لتقديم عدد من الأغنيات المختلفة من خلال أغنيات السنجل، ويتعاون مع عدد من مطربي المهرجانات كما تعاون من قبل مع المطرب حسن شاكوش.

أحمد سعد المطرب أغنية الملوك كليب

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