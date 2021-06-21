حادث حلوان.. مصرع 2 وإصابة 5 فى تصادم قطار بضائع بأتوبيس
أكد مصدر أمني، أن القطار المتصادم بأتوبيس يقل عمالًا في منطقة حلوان هو قطار لنقل البضائع.
وقال المصدر إن الأجهزة المختصة تقوم حاليًا برفع آثار الحادث من على خط السكة الحديد الموجود بالمنطقة والمخصص لنقل البضائع، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين.
وكان قسم شرطة حلوان، تلقى إشارة من شرطة النجدة، مفادها اصطدام قطار بأتوبيس يقل عمالًا بمصنع ملابس خاص بمدينة 15 مايو بمنطقة كفر العلو، ووقوع إصابات ووفيات، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وجارٍ نقل المصابين للمستشفى العام لإسعافهم وتلقيهم العلاج.