الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

حادث حلوان.. مصرع 2 وإصابة 5 فى تصادم قطار بضائع بأتوبيس

تصادم قطار بضائع
تصادم قطار بضائع بأتوبيس

أكد مصدر أمني، أن القطار المتصادم بأتوبيس يقل عمالًا في منطقة حلوان هو قطار لنقل البضائع.

وقال المصدر إن الأجهزة المختصة تقوم حاليًا برفع آثار الحادث من على خط السكة الحديد الموجود بالمنطقة والمخصص لنقل البضائع، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين.

وكان قسم شرطة حلوان، تلقى إشارة من شرطة النجدة، مفادها اصطدام قطار بأتوبيس يقل عمالًا بمصنع ملابس خاص بمدينة 15 مايو بمنطقة كفر العلو، ووقوع إصابات ووفيات، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وجارٍ نقل المصابين للمستشفى العام لإسعافهم وتلقيهم العلاج.

القطار المتصادم بأتوبيس قطار لنقل البضائع آثار الحادث خط السكة الحديد أتوبيس يقل عمال ا بمصنع ملابس خاص

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حادث حلوان.. مصرع 2 وإصابة 5 فى تصادم قطار بضائع بأتوبيس

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