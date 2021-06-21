انطلاق تأملات فى رسائل بولس الرسول في «فرح عظيم» للبابا تواضروس الثاني

انطلقت، بدءًا من صباح اليوم الإثنين، مرحلة جديدة من من يوميات القراءة والتأمل "فرح عظيم" التي يقدمها قداسة البابا تواضروس الثاني لأبنائه، يتناول قداسته فيها رسائل القديس بولس الرسول.

تذاع على القنوات المسيحية

تنشر وتذاع حلقات السلسلة عبر صفحات المركز الإعلامي القبطي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC، بالإضافة إلى القنوات الفضائية المسيحية.

بدأت سلسلة "فرح عظيم" خلال الصوم الأربعيني المقدس الماضي، بتأملات لقداسة البابا في إنجيلي القديسين لوقا ويوحنا.

الكنيسة تبدأ صوم الرسل

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، صوم الرسل والذي يستمر حتى 12 يوليو المقبل، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يستلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.

مدة الصوم مُتغيرة



وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس والذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم اثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946، اختصر الصيام ببدء الصيام في 26 يونيو.