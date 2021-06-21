«الداخلية» تدفع بسيارات الخدمات الرقمية إلى النجوع النائية (فيديو)

خدمة جديدة

خطة عمل طموحة تنفذها وزارة الداخلية للارتقاء بالخدمات الجماهيرية التي تقدمها للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات قطاع الأحوال المدنية حيث تم استحداث سيارات متنقلة تعمل البطاقة الشمسية توفر استخراج مستصدرات القطاع للمواطنين في المناطق النائية.

ووفقًا لمبادرة رئيس الجمهورية بتفعيل مبادرة كلنا واحد وحياة كريمة فقد تم الدفع بسيارات الخدمات الرقمية والنجوع النائية والأماكن التي قد تشهد مقرات الأحوال المدنية بها تكدثات تيسيرا على المواطنين.

وقد تم الانتهاء من إنشاء 7 مركز بمولات سيتي ستار، سيتي سنتر المعادي، مكسيم العرب، مصر 6 أكتوبر، الحمد، طنطا، وقريبًا افتتاح مراكز نموذجية بمولات كارفور الإسكندرية، داندي مول، الحصري بالجيزة، تستهدف خدمة شريحة كبيرة من المواطنين التي يترددون على تلك المراكز للتسوق.

كما شهدت مقرات الأحوال المدنية طفرة معمارية فائقة لتقديم خدة عالية للمواطنين في كل المقرات على مستوى الجمهورية.

كما تم تخصيص مقاعد انتظار لائقة للمواطنين فضلًا عن السرعة في استخراج مصدرات القطاع.

كما تم مد العمل بعدد من مقرات القطاع للعمل كفترات مسائية تيسيرًا على المواطنين.

نشرت وزارة الداخلية فيديو يرصد خطة التطوير والتحديث الشامل الذي تشهده كل قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية، للارتقاء بالخدمات التي يقدمها للمواطنين لتقدم بصورة حضارية من خلال تيسير استخراج مصدرات القطاع وتوفير أماكن انتظار لائقة مع إتاحة الخدمات إلكترونيًا.

وفي سياق متصل، أعدّ قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، مقطع فيديو، يرصد أعمال التطوير في عدد من أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، وفقًا لبرنامجها الزمني، حيث رُوعي فيه المظهر الحضاري الذي يُلبي جميع مُتطلبات المُواطنين، لا سيما كِبار السن وذوي القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان، وكافة المرافق بها، بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المُعاصرة، التي ترتكز في أحد محاورها على تهيئة البيئة الوظيفية المواتية لأداء أمني فعال، وذلك من خلال توفير الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة، ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية، ومواكبةً للطفرة المعمارية والحضارية التي تشهدها البلاد.