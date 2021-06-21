الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يطلق الكتالوج الإلكترونى «جسور» للترويج للمنتجات المصرية

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

أطلق هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، منصة تجميع بيانات ومنتجات الشركات المصرية لوضعها في كتالوج “جسور”.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الوزارة، أن الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلات إنتاجها المطلوب استيرادها من الأسواق العالمية، يهدف لتعزيز التجارة الخارجية لمصر فى الاتجاهين، كما أن له من آثار على الاقتصاد القومي من توفير فرص عمل وعملة أجنبية، إلى جانب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اختراق الأسواق العالمية.

وأضاف توفيق أنه تم تكوين فريق عمل لإدارة الكتالوج، والتعامل مع الشركات المصرية، حيث نستهدف وجود أكبر عدد من الشركات وعرض منتجاتها على الكتالوج.

وذكر أن إطلاق الكتالوج يأتي ضمن خطة الوزارة لإعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد، منوها بأن إطلاق مشروع جسور قبل عامين لتوفير خدمة الشحن البحري لميناء العين السخنة – مومباسا، حيث وصل عدد الحاويات لنحو 171 حاوية مكافئة.

ويشهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مساء اليوم إطلاق الكتالوج الإلكترونى التابع لشركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور) للترويج للمنتجات المصرية في مختلف الأسواق العالمية وزيادة معدلات الصادرات.

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه.

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