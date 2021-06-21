الإثنين 21 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

«الهاتف تعرّض لهاكر».. أقوال ابن «سيدة المحلة» أمام النيابة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قال «يوسف» ابن السيدة منى صلاح مصطفى المعروفة إعلامياً بـ«سيدة المحلة» والمتهمة بسب محافظ الغربية إنَّ الرسالة التي وصلت إلى هاتف المحافظ عبر تطبيق «واتساب» من رقم هاتفه «لا يعلم عنها شيئاً»، وذلك في تحقيقات النيابة. 

وقال صاموئيل ثروت عدلي، أحد المحامين المفوضين من نقيب محامين غرب طنطا، لـ«الدستور» إن ابن المتهمة قال إن هاتفه تعرّض لـ«اختراق إلكتروني» (هاكر). 

وفوّض محمد جلال شلبي، نقيب محامين غرب طنطا، فريقاً من أعضاء لجنة الحريات لحضور التحقيق مع المتهمين في الواقعة التي قيدت تحت رقم 6039 لسنة 2021 إداري أول طنطا، والمتهم فيها: منى صلاح مصطفى ومحمد حسن محمد عبدالرحمن.

وقال «شلبي» إنَّ لجنة حريات في نقابة المحامين في المحلة حضرت مع المجني عليهم التحقيقات داخل النيابة.

وكانت حالة من الغضب سادت بين أهالي المحلة بعد نشر النائب أحمد بلال عبر حسابه على «فيسبوك» خبراً عن حبس سيدة من المحلة بسبب رسالة بعثتها إلى المحافظ على تطبيق «واتساب» بعد أن طالبته بمراجعة قراراته بدعوى أنَّ الرسالة أزعجته.
وأكد النائب في رسالتة أنَّ السيدة باتت ليلتها في قسم أول طنطا بسبب تعنت المحافظ ضدها وتعمد إهانتها.

وقال النائب أحمد البرلسي لـ«الدستور» إنَّ عدداً من المواطنين تواصلوا معه للإبلاغ عن أنَّ سيدة من المحلة تمَّ حجزها بقسم أول طنطا بعد مهاجمتها للمحافظ عبر رسالة على «واتسآب» تطالبه بمراجعة قراره، مشيراً إلى أنّه يحاول التواصل مع المحافظ من أول اليوم ولكن دون جدوى.

وكانت محافظة الغربية أصدرت بياناً توضح فيه أنَّ المحافظ قد استلم منذ عدة أسابيع عدداً من الرسائل عبر رقم «واتساب» الشخصي له تحمل إساءة إلى شخصه وصفته، وبعيدة كل البعد عن النقد والاحترام، وذلك من خلال رقمين غير معلوم هوية أصحابهما، الأمر الذي استدعى إفادة الجهات المختصة لإعمال شؤونها، والتي بدورها قامت على مدار الأسابيع الماضية بالتحري عن تلك الأرقام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأهابت محافظة الغربية بالمواطنين بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة، فالنقد حق مكفول للجميع دون الإساءة والتجريح والاعتداء على الحياة الخاصة.

محامي المجنى عليهم واقعة محافظ الغربية يوسف أكد التليفون اتهكر

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