تعرف على نتائج ندوة أكاديمية الشرطة عن المشروعات القومية ودورها في تحقيق الأمن

أثمرت المناقشات الثرية التي تناولتها الندوة التي نظمتها أكاديمية الشرطة بعنوان دور المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار عن الخروج بعدد من النتائج والتوصيات شديدة الأهمية من أبرزها أن التنمية هي: عماد الأوطان والسبيل إلى تحقيق التقدم والرخاء، وهي إحدى السبل الفعالة لحفظ مقدرات الأوطان واستقرارها وحماية أمنها القومي، فضلا عن دورها في ترسيخ الشعور العام بقيم الولاء والانتماء للوطن، وأن للمشروعات القومية العملاقة انعكاسات إيجابية على تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع من خلال خفض نسب البطالة والحد من الحوادث وخفض معدلات الجرائم، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الحالة الأمنية في المجتمع وتشجيع الاستثمار، وجوب تثمين جهود الدولة المصرية في التنمية والإشادة بخططها الطموحة والبناءة في التوسع في إقامة المشروعات القومية العملاقة، التي يشعر المواطن بثمارها المرجوة في العديد من مجالات الحياة، والتأكيد على مواصلة تكاتف وتضافر جهود مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية في إنفاذ خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية والتوسع في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في كافة مجالات البناء والتنمية، وصولا للنهضة التنموية المرجوة والمنشودة التي تليق بهذا الشعب العظيم صاحب التاريخ العريق والمستقبل المشرق.

يأتي ذلك تماشيا مع التوجه العام للدولة المصرية نحو التنمية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وإدراكا من وزارة الداخلية بالأهمية البالغة للمشروعات القومية العملاقة في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.

ونظمت وزارة الداخلية اليوم، ندوة بعنوان دور المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.

تناولت الندوة عددا من الموضوعات ذات الصلة بدور المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار، ومن أبرزها جهود مؤسسات الدولة في إقامة المجتمعات الجديدة بديلا للعشوائيات، وتنمية القرى المصرية، وتطوير شبكة الطرق والمواصلات العامة، والتوسع في بناء محطات الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية والمتجددة وتحلية المياه- دور وزارة الداخلية في المساهمة في المشروعات القومية - تطوير البنية اللوجيستية لوزارة الداخلية - انعكاسات المشروعات القومية على خفض معدلات ارتكاب الجرائم - دور المشروعات القومية في التطرف- دور السلطة التشريعية في دعم المشروعات القومية دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم الاقتصاد الوطني المشروعات القومية وتأثيرها على الوعي العام.

استهلت فعاليات الندوة بجلسة افتتاحية ألقى خلالها اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية - رئيس أكاديمية الشرطة، كلمة رحب خلالها بالحضور، واستعرض مستهدفات تنظيم الندوة ومحاورها العلمية، ثم أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي من إعداد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية حول موضوع الندوة.

بدأت بعد ذلك فعاليات الجلسة الأولى التي كان عنوانها: (نظرة على المشروعات القومية - ملامح الحاضر وافاق المستقبل تحدثت خلالها الدكتورة نعايم سعد زغلول " رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء" حول "جهود الحكومية المصرية في التنمية".

استعرض اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، انعكاسات المشروعات القومية على خفض معدلات ارتكاب الجرائم، كما تطرق الدكتور مروان شديد "مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات" لـ "جهود وزارة النقل في إقامة شبكات الطرق الجديدة وتطوير المواصلات العامة".