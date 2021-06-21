كفرالشيخ.. منحة مجانية لـ55 من طلاب الإعدادية الذين سيلتحقون بالثانوية العامة

أعلنت محافظة كفرالشيخ عن منحة مجانية لـ55 طالبًا من طلاب الشهادة الإعدادية الذين سيلتحقون بالثانوية العامة، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، لصقلهم ببرنامج تعليمي مميز يدعم رؤية مصر التعليمية ويعزز القدرات الخاصة والمهارات الحياتية للطلاب المشاركين.



جاء ذلك خلال استقبال اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، للنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، ووفد المؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية "اتجاه" ، لتقديم المؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية "تجاه" المنحة بريدج التأهيلية بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بإشراف مديرية التربية والتعليم.



جاء ذلك بتنسيق هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، والمنحة هي برنامج تأهيلي لـ 55 من طلبة وطالبات المدارس الحكومية الملتحقين بالصف الأول الثانوي 2021/2022.



وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه يثمن بتكاتف الدولة والمجتمع المدني في بناء الإنسان، لتكوين جيل قادر على بناء وطن قادر علي التحديات. وللتعرف على تفاصيل المنحة من خلال الرابط التالي:



https://www.facebook.com/Etijah.org/photos/a.399122080114598/4670579956302101/



وللتقدم للمنحة من خلال الاستمارة عبر الرابط التالي: www.etijah.org/bridge.

وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021م بنسبة بنسبة 90.4%، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 57 ألفًا و702 طالبًا، تغيب منهم 244 طالبًا، وحضر منهم الامتحانات 57 ألفًا و458 طالبًا، ونجح منهم 51 ألفًا و963 طالبًا، بنسبة 90.4%، كذا شهادة الإعدادية المهنية تقدم 891 طالبًا، تغيب منهم 113 طالبًا، وحضر منهم 778 طالبًا، ونجح منهم 748 طالبًا، بنسبة نجاح 96.14%.

وأضاف أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية للنور للمكفوفين والصم وضعاف السمع 45 طالبًا منهم 3 طلاب من النور للمكفوفين و42 طالبًا من الصم وضعاف السمع ونسبة النجاح 100%، كذا نتيجة شهادة اتمام التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية بنسبة 100%.