ضبط مخالفات تموينية في حملة على مركز ومدينة زفتى بالغربية

شنّت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، عدة حملات تفتيشية بدائرة محافظة الغربية، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

وأسفرت حملة على مدينة زفتى، عن تحرير ٩ محاضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز البلدية بمركز ومدينة زفتى، وذلك لارتكابهم لمخالفات تمونية، تنوعت مابين إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 12/6 جرام للرغيف الواحد وقت التفتيش، وكذلك قيام أحد المخابز في التصرف في 10 شكاير دقيق بلدى مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء للتربح، وكذلك محضر للتوقف عن الإنتاج بدون إذن وآخر لعدم نظافة ادوات العجين.

وكذلك تم تحرير 5 محاضر جنح قسم ومركز شرطة زفتى، ضد أصحاب محلات بقالة تموينية وخلافه وذلك لتجميع سلع بمبلغ 1963 جنيهًا وتجميع 98 بطاقة تموينية ذكيه داخل المحل، وذلك وقت التفتيش وكذلك لعدم الاعلان عن الاسعار ولعدم وجود شهادة صحية، وتم إحالة الأمر للنيابة العامة للنظر والتصرف وكذلك تم المرور علي المحطات والمستودعات بمدينة زفتى وتم الاشراف على توزيع عدد 1007 اسطوانة منزلية وكذلك عدد 135 اسطوانة تجارية على الجمهور والمناديب لتوزيعها داخل مدينة زفتى.

وكانت حملة قد نجحت في ضبط سيارة تقوم بتجميع كميات من الدقيق المدعم، بلغت سبع وعشرين شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 82% والمحظور تداوله وبيعه في الأسواق، تم التحفظ على الدقيق المدعم والسيارة وتسليم المتهم لعرضه على النيابة العامه لاتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير محضر بالواقعة وجار عرض المتهم على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وكانت الحملة قد نجحت في ضبط صاحب مصنع لمنتجات الألبان بالمحلة الكبرى، وذلك لانتاجه صفائح جبن أبيض "دوبل كريم" مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير مسجلة ومشتبه في صلاحيتها مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم التحفظ على 150 عبوة وزن 12 كيلو بوزن إجمالي 1800 كيلو، وتم تحرر محضر عن ذلك.

كما تم ضبط صاحب مدشة بناحية المعتمدية، مركز المحلة، لحيازته وعرضه بقصد البيع شكائر علف تسمين الدجاج مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات ومشتبه في صلاحيته تم التحفظ على ٣٠ شيكارة علف وزن 50 كجم بوزن إجمالي طن و500 كيلو وتحرر المحضر عن ذلك.