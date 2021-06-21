الإثنين 21 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«محامين القاهرة الجديدة» تطالب الأعضاء بضبط النفس خلال الجلسات

رجائي عطية
رجائي عطية

طالب مجلس نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة، أعضاء الجمعية العمومية، بضرورة ضبط النفس خلال الجلسات، وذلك بعد تزايد حالات التجاوز التي تحدث من بعض المحامين أثناء حضور الجلسات ويتحرر بشأنها مذكرات ضدهم.

وقال مجلس النقابة في بيان له: فى إطار التعاون المشترك يين مجلس نقابة القاهرة الجديدة للمحامين والمستشارين والقضاة بمحكمة القاهرة الجديدة، فان هذه المذكرات تحال الى النقابة لاتخاذ ما يلزم، وتبدأ النقابة على الفور في السعي لتصفية الاجواء دون ضجيج وتتقدم بما تقتضيه المواقف من تقدير وترضية محرري هذه المذكرات.

وأكدت: لما كان من غير اللانق استمرار هذا المسلك من جانب النقابة خاصة وأنها في أغلب الأحيان لا تقوم بملاحق المحامي طرف الأزمة وتقدر ظروف انفعاله وتنصحه بضبط النفس في اداء اعماله، خاصة مع تزايد ورود مثل هذه المذكرات التي يشتكي فيها من تجاوزات بعض المحامين ويطالب باتخاذ الإجراءات الجنائية بما قد لا تسمح بعض الظروف بإنهاء أثارها بالرضى كما يحدث في كل مرة وسحب المذكرات منعا لتطور الامور الي ما هو ابعد من ذلك.

واختتم: مجلس النقابة الفرعية يهيب بالمحامين توخي الحذر والالتزام بأداب مهنة المحاماة وعدم الاندفاع في حمية المرافعات ومهمة الدفاع الي ما يخرج عن أداب وسلوكيات مهنة المحاماة وتقاليدها حفاظا على كرامة المحاماة وكرامة المحامين.

 

فيما عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام، لنقابات شمال وجنوب القاهرة وحلوان والقاهرة الجديدة، تحت رعاية ‏ رجائي عطية، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وإشراف حسين الجمال الأمين العام، وإسماعيل ‏طه مقرري معهد المحاماة.

ألقى المحاضرة الدكتور تامر بكر رئيس مأمورية شهر عقاري سابقًا ودكتوراه في القانون، والمحامي بالنقض، متناولا إجراءات الشهر العقاري وأقسامه وأنواع التوكيلات.

القاهرة الجديدة نقابة المحامين التعاون المشترك محكمة القاهرة الجديدة المحامين الجمعية العمومية

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