الإثنين 21 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

غدًا.. عضو الشيوخ عن التنسيقية يناقش رسالته لنيل درجة الماجستير

النائب أحمد فوزي
النائب أحمد فوزي

تشهد جامعة عين شمس كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية، غدًا الثلاثاء، مناقشة رسالة الماچستير المقدمة من النائب أحمد فوزي عبدالكريم عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

 ويناقش "فوزي" رسالته تحت عنوان "دور الحوكمة في تحسين بيئة العمل داخل القطاعات الحكومية الخدمية".

وتهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب أحمد فوزي على مناقشة رسالته وتتمنى له التوفيق والسداد.

 

 لجنة «الثقافة والإبداع» بالتنسيقية تعقد أولي اجتماعاتها بتشكيلها الجديد

 

وعقدت لجنة الثقافة والإبداع بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعها الأول لشهر يونيو بتشكيلها الجديد.

 في البداية، رحب أمين سر اللجنة أحمد مبارك بالأعضاء الجدد وعرض النتائج التي حققتها خلال الفترة الماضية متضمنة ما تم الانتهاء منه، والأهداف المستقبلية التي تسعى لها. 

وجرى خلال اللقاء مناقشة رؤية اللجنة التي تركز على دعم وإثراء الحياة الثقافية في المجتمع المصري، وترسيخ قيم المواطنة والهوية المصرية بين الشباب، ودعم نشر الفكر الحداثي والتنويري مع الحفاظ على التراث المصري. 

واتفق الحاضرون على ترجمة تلك الرؤى إلى مهام وخطط عمل من خلال إعداد أوراق السياسات المطلوبة لدعم تطوير مؤسسات الدولة الثقافية، أو تنظيم الفعاليات والمبادرات المطلوبة لتحقيق تلك الرؤية، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات الدولة الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز الإبداعية لاقتراح التشريعات ومشروعات القوانين اللازمة وإيجاد آليات لدعم وحماية التراث، و تغذية وسائل الإعلام بإسهامات ومنتجات ثقافية لرفع الوعي بالفكر التنويري والقيم والتذوق الفني. 

وفي نهاية الاجتماع، احتفل أعضاء اللجنة بمرور ثلاث سنوات على ميلاد كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث أعرب جميع الأعضاء عن سعادتهم بانتمائهم للكيان، كما وعدوا ببذل كل الجهود في سبيل استمرار نجاحه العظيم. 

جامعة عين شمس كلية الدراسات العليا والبحوث تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس الشيوخ تحسين بيئة العمل داخل القطاعات الحكومية الخدمية

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وائل لطفي

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