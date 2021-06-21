الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«تسببت لها في ألم كبير».. قصة موقف مؤلم جمع سعاد حسني وحسن يوسف

سعاد حسنى
سعاد حسنى

عانت السندريلا فى نهاية أيامها من الفقر والإفلاس والمرض وتسبب المرض فى تغير واضح لشكلها كما تسبب فى إصابتها بالاكتئاب والعزلة خاصة بعدما تبدلت ملامحها .

الدستور ترصد قصة مؤلمة جمعت بين الثنائي حسن يوسف وسعاد حسنى

من المعروف للجميع أن العديد من الأفلام اللطيفة والمرحة جمعت بين الفنان حسن حسنى والسندريلا سعاد حسنى وحقق الثنائى نجاحات ضخمة ولكن القدر كتب على السندريلا أن تعيش حياة بائسة فى آخر أيامها جعلتها تبتعد عن كل من يعرفها حتى جاءت نهايتها المأساوية.

يقول الفنان حسن يوسف، إن القدر قد جمعه صدفة بالفنانة سعاد حسنى فى إحدى المرات التي سافر خلالها إلى لندن حيث التقى بالفنانة صدفة فى أحد الفنادق هناك ويقول حسنى فى ذلك: "عندما دخلت من باب الفندق جريت إليا سيدة وألقت علي السلام فألقيت عليها التحية فى برود ظنا منى أنها سيدة عادية أو معجبة عادية ثم فاجأتنى هذه السيدة بقولها: أنا سعاد حسنى يا حسن أنت مش عارفنى".

وعندها أعلن حسن أندهاشه مؤكدًا إنه أخذها بالحضن ثم أستأذن منها ليرفق الشنط أثناء طلوعها الغرفة الخاصة به.

ويؤكد الفنان حسن يوسف، أنه عقب هذا اللقاء عاتب نفسه وقد حكى لزوجته الفنانة شمس البارودى التى لامته كثيرا لجهله بسعاد ولكونه تسبب فى حالة من الحزن والألم لها.

ويقول حسن يوسف إنه نزل برفقة زوجته إلى باحة الفندق للبحث عنها ولكنها اختفت.

ولام حسن يوسف الوسط الفنى كما لام نفسه خلال لقائه فى برنامج يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى قائلا: “أنا مجرم والوسط الفنى كله مجرم لأنهم تركوا الفنانة سعاد تعانى الإفلاس".

وأكد حسنى إن السبب وراء عدم معرفته به فى باحة الفندق الإنجليزى هو بسبب تبدل ملامحها وكانت ترتدى جاكت خفيف وحذاء رخيص جدا وشعرها غير مهندم.

سعاد حسني ذكرى وفاة السندريلا حسن حسني شمس البارودى

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