الإثنين 21 يونيو 2021
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سياسي

«نقل النواب»: ترخيص التوكتوك ضرورة مُلحة في ظل انتشاره

نادر صديق الخبيري
نادر صديق الخبيري

أكد نادر صديق الخبيري، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن تقنين أوضاع التوكتوك ضرورة ملحة في ظل انتشاره في كل المحافظات ومختلف المناطق سواء راقية أم شعبية، كما أن عدد العاملين على مركبات التوكتوك يصل إلى  2 مليون شخصًا مما  يستدعي وجود مظلة قانونية وشرعية لعملهم تضع ضوابط وقواعد ترخيصه والسماح له بالعمل ، مشيرًا إلى أن قانون المرور تضمن ذلك إلا أن عدد المركبات المرخصة أقل بكثير مما هو موجود بالفعل، وهو ما يستدعي بعض التيسيرات على أصحاب هذه المركبات وهو ما أمر به رئيس الحكومة ومن المنتظر أن يتم بنهاية هذا العام الانتهاء من ترخيص كل مركبات التوكتوك على مستوى الجمهورية.

وأضاف عضو لجنة النقل بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور"، أن اللائحة التنفيذية لقانون المرور منحت المحافظين حق تنظيم وتحديد أماكن تواجد التوكتوك، فمن غير المقبول ظهور التوكتوك في بعض المناطق الراقية والأثرية والسياحية، لذلك على المحافظين تحديد خطور سير للتوكتوك في المناطق التى تفتقر للمواصلات الداخلية.

 

وكان  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس  اجتماعًا، لبحث إجراءات تقنين أوضاع مركبات "التوك توك"، وتشجيع أصحابها على الترخيص، وذلك بحضور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية.

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال الاجتماع ضرورة وأهمية تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" على مستوى الجمهورية، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص لأصحابها، لافتًا إلى أن هناك فوائد واسعة من التقنين، سواء للمجتمع، أو لصاحب "التوك توك" نفسه، الذي سيتم التأمين عليه، وسيكون له معاش.، كما كلف رئيس الوزراء كلف الوزراء المعنيين بتقديم مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن تيسيرات ومحفزات لأصحاب مركبات "التوك توك" لتقنين أوضاعهم، وترخيص مركباتهم، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين على تقنين أوضاعهم.

تقنين أوضاع التوكتوك ترخيص التوكتوك نادر صديق الخبيري عضو لجنة النقل بمجلس النواب الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي

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