الثلاثاء 22 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«حزنت عندما اعتدى أهالي الإسماعيلية عليهم».. ذكريات سعاد حسني مع الأهلي

سعاد حسني
سعاد حسني

بعد النجاح الذي حققه مسلسل «هو وهي» للسندريلا سعاد حسني، انهالت طلبات إعادة عرضه على التليفزيون المصري، ولكن رئيسة التليفزيون آنذاك، سامية صادق رفضت لإعطاء الفرص المتساوية لباقي الأعمال.

ومن أجل تحقيق رغبة المشاهدين تم طبع أغنيات المسلسل على شريط كاسيت احتل في نهاية عام 1985 الشريط المركز الأول في مصر والدول العربية، وتم تهريب أعداد ضخمة منه إلى السوق السوداء، وهو ما أثار التساؤل حول لماذا لا تتجه الفنانة سعاد حسني للغناء؟.

سعاد طالتها وشقيقتها الفنانة نجاة الصغيرة عدة شائعات عن حقد وغيرة فنية بينهما، ولعل البعض قد يتصور أنها رفضت الاتجاه إلى الغناء من أجل تدارك الخلاف معها، ولكن الحقيقة لم تكن كذلك، فالفنانة نجاة كانت في تلك الفترة مُقلّة في أعمالها الفنية وبالكاد تُسجل حفلة للتليفزيون، لذلك كان هناك سببًا خفيًا وراء ذلك. حسب مجلة "الموعد".

أما الدافع الخفي فكان حساسيتها الشديدة تجاه فيروس الأنفلونزا، الذي يتغير كل عام وبالتالي يصبح من الصعب علاجه، وقد أصيبت بالفعل بأنواع مختلفة منه وفي مواعيد مفاجئة بالطبع، ولزمت بسببه الفراش أكثر من 4 أيام متواصلة حتى مرحلة الشفاء.

لذلك كان من الصعب على سعاد حسني أن تلغي مواعيد حفلاتها الغنائية بسبب مرضها، وحكت عن ذلك:«لا أنسى مثلًا أثناء سفري ذات مرة إلى مهرجان كان السينمائي أنني أمضيت مهرجانًا آخرًا في الفراش مع الأسبرين والمضادات الحيوية وعصير الليمون لأنني أصبت فجأة بالبرد».

وكشفت جانجاه شقيقة الفنانتين، عن الأزمة التي بينهن، وقالت في تصريحات صحفية "لإندبندنت عربية"، أن الفنانة نجاة ضيعت حق الفنانة سعاد حسني كاملًا، وركزت كل همها على مصلحتها الخاصة فقط.

وكان هناك مشروع سينمائي بين نجاة الصغيرة وسعاد حسني عام 1968، لكنه توقف فجأة، ولفتت جانجاه حسني، إلى أن نجاة الصغيرة لو كانت تعلم بأن سعاد حسني معها في نفس الفيلم، ما كانت لتوافق على ذلك.

 

وقات الفنانة نجاة الصغيرة، في حوارها بمجلة "الموعد" عام 1968، إنها كانت تساعد الفنانة سعاد حسني على تجاوز أزماتها، فقد أقدمت على المشاركة معها في فيلم واحد، يؤديان فيه دور أختين، بالإضافة إلى أنها كانت تضحي ولا تشتكي في سبيل أن تنقذ شقيقتها الفنانة سعاد حسني.

كرة القدم 

"عندما كنت طفلة صغيرة كنت استمتع بوقوفي في شرفة منزلنا، الذي كان يطل على شارع رائع يتميز بالهدوء والاتساع، وكان ذلك يتيح لي مشاهدة مباريات كرة القدم الشراب وقت أن كان أبناء المنطقة ينظمون المباريات التنافسية بينهم".

هكذا تحدثت الفنانة سعاد حسني في حوارها بمجلة "الكواكب" لعام 1967.

وحكت الفنانة الراحلة عن أولى المباريات التي شاهدتها في ملاعب كرة القدم، وقالت إن أول مباراة شاهدتها كانت بين النادي الأهلي ومنتخب مصر وفريق عالمي، "وجدت نفسي متحمسة لهذه المباراة بشكل كبير، ولكنني اكتشفت أن الحماس كان من أجل سمعة منتخب مصر ممثل البلاد".

وقالت الفنانة سعاد حسني إنها كانت تداوم على مشاهدة مباريات كرة القدم بشكل مستمر، خاصة التي تذاع على شاشة التلفزيون المصري يوم الجمعة من كل أسبوع، لكنها كانت تتابعها بغير حماس، لعدم وجود منتخب مصر في هذه المباريات.

وعن أحسن لاعب بالنسبة لها، قالت سعاد حسني إنها شاهدت مباراة للنادي الأهلي وأعجبها صالح سليم كلاعب يقود فريقه بقيادة فنية حكيمة، وكذلك حسن الشاذلي في طريقته لتسديد الأهداف.

وعن أسوأ لحظة، قالت "السندريلا": "شعرت بحزن شديد عندما ذهب الأهلي للإسماعيلية ليلعب أمام الإسماعيلي، ليعتدي أهالي الإسماعيلية على الأهلي".

سعاد حسني النادي الأهلي السندريلا الاسماعيلى شارع صالح سليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

«الأتوبيس اتدمر».. أول فيديو لحادث «قطار حلوان»

تشييع جثمان شيخ بالطبل والمزمار فى البحيرة (فيديو)

قطار بضائع يدهس أتوبيس عمال في حلوان (فيديو)

متعب يستعد لإجراء فحوصات طبية خارج مصر

خاص.. مصدر مقرب من عماد متعب يكشف تفاصيل مرضه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الأدب فضلوه على التريند!

محمود خليل

الحمّار والخمّار والعطّار.. و«الفرنجة»

ماجد حبته

ليبيا فى «برلين».. كمان مرة!

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف ترى إسرائيل انتخاب "رئيسي" رئيسًا لإيران؟

موقع إسرائيلى: لابيد سيزور الإمارات قريبا

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا