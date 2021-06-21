«الصناعات الغذائية» تنظم ورشة لدعم أعضائها للانتهاء من إجراءات التسجيل المسبق للشحنات

تنظم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ورشة عمل لدعم أعضائها للانتهاء من إجراءات التسجيل المسبق للشحنات ACI بحضور فريق العمل الفني للشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات MTS، وذلك بعد غدا الأربعاء، صرح بذلك المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة.

وأكد الجزايرلي، أن النظام الجمركى «ACI»، يتسق مع النظم العالمية المتطورة فى مجال تيسير التجارة عبر الحدود، حيث يتيح معالجة بيانات الشحنات ببلد التصدير إلكترونيا، على النحو الذى يسهم فى تبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج وبالتالي ينعكس إيجابيا على تحسين ترتيب مصر في مؤشرات الدولية للتنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي.

وأضاف الجزايرلي، أن المنظومة الجديدة للتجارة الإلكترونية يضمن تتبع العمليات التجارية والتأكد من استيفاء جميع الشركات المستوردة للضوابط والإجراءات والقواعد المنظمة للاستيراد بشكل الكتروني للتأكد من عدم دخول البضائع المجهولة والشحنات الخطرة للموانئ المصرية.

من جانبه أكد محمود البسيوني المدير التنفيذي أن الغرفة في إطار جهودها لدعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية، تنظم ورشة العمل لتقديم الدعم الفني اللازم للتسجيل بالمنظومة الإلكترونية من خلال مساعدة الشركات أعضاء الغرفة في إجراءات إنشاء الحساب ومراجعة مستندات الشركات المطلوبة والانتهاء من إجراءات التسجيل.

كانت غرفة الصناعات الغذائية وقعت بروتوكول جديد مع المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات يتيح المزيد من الخدمات المميزة لأعضاء الغرفة.

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية عن تقديم خدمات جديدة ومتميزة بالتعاون مع المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية QCAP بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

يأتي ذلك في إطار توقيع بروتوكول بين غرفة الصناعات الغذائية والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والذي يتضمن التعاون المشترك في تقديم المزيد مع الخدمات المتكاملة والمتميزة لمصانع وشركات الأعضاء في القطاع الغذائي والدعم الفني والتدريب.