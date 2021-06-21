الإثنين 21 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الصناعات الغذائية» تنظم ورشة لدعم أعضائها للانتهاء من إجراءات التسجيل المسبق للشحنات

أشرف الجزايرلي
أشرف الجزايرلي

تنظم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ورشة عمل لدعم أعضائها للانتهاء من إجراءات التسجيل المسبق للشحنات ACI بحضور فريق العمل الفني للشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات MTS، وذلك بعد غدا الأربعاء، صرح بذلك المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة.

وأكد الجزايرلي، أن النظام الجمركى «ACI»، يتسق مع النظم العالمية المتطورة فى مجال تيسير التجارة عبر الحدود، حيث يتيح معالجة بيانات الشحنات ببلد التصدير إلكترونيا، على النحو الذى يسهم فى تبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج وبالتالي ينعكس إيجابيا على تحسين ترتيب مصر في مؤشرات الدولية للتنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي.

وأضاف الجزايرلي، أن المنظومة الجديدة للتجارة الإلكترونية يضمن تتبع العمليات التجارية والتأكد من استيفاء جميع الشركات المستوردة للضوابط والإجراءات والقواعد المنظمة للاستيراد بشكل الكتروني للتأكد من عدم دخول البضائع المجهولة والشحنات الخطرة للموانئ المصرية.

من جانبه أكد محمود البسيوني المدير التنفيذي أن الغرفة في إطار جهودها لدعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية، تنظم ورشة العمل لتقديم الدعم الفني اللازم للتسجيل بالمنظومة الإلكترونية من خلال مساعدة الشركات أعضاء الغرفة في إجراءات إنشاء الحساب ومراجعة مستندات الشركات المطلوبة والانتهاء من إجراءات التسجيل.

كانت غرفة الصناعات الغذائية وقعت بروتوكول جديد مع المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات يتيح المزيد من الخدمات المميزة لأعضاء الغرفة.

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية عن تقديم خدمات جديدة ومتميزة بالتعاون مع المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية QCAP بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

يأتي ذلك في إطار توقيع بروتوكول بين غرفة الصناعات الغذائية والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والذي يتضمن التعاون المشترك في تقديم المزيد مع الخدمات المتكاملة والمتميزة لمصانع وشركات الأعضاء في القطاع الغذائي والدعم الفني والتدريب.

الصناعات المصرية التسجيل لتكنولوجيا المعلومات الجزايرلي الجمركي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

قطار بضائع يدهس أتوبيس عمال في حلوان (فيديو)

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

متعب يستعد لإجراء فحوصات طبية خارج مصر

تنفيذ حكم الإعدام ضد المتهم بقتل كاهن كنيسة المرج

الصور الأولى من موقع اصطدام قطار بأتوبيس عمال فى حلوان

حادث حلوان.. مصرع 2 وإصابة 5 فى تصادم قطار بضائع بأتوبيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف ترى إسرائيل انتخاب "رئيسي" رئيسًا لإيران؟

موقع إسرائيلى: لابيد سيزور الإمارات قريبا

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا