الإثنين 21 يونيو 2021
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عالم

العراق: 25 وفاة و5235 إصابة بكورونا

كورونا في العراق
كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الإثنين عن أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية  جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 16 ألفًا و910 حالات.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم رصد 5235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي  للإصابات في العراق إلى مليون و292 ألفًا و700 إصابة. 
 
وأضافت وزارة الصحة والبيئة في العراق أنه تم تسجيل 4776 حالة شفاء جديدة من المصابين بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء في العراق إلى مليون و 204 آلاف  و879 حالة.
 
وأشار البيان إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 45 ألفًا و852 فحصًا مختبريًا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 11 مليونًا و315 ألفًا و464. 
 
وأوضح البيان أن العدد الكلي للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في العراق وصل إلى 781 ألفًا و851. 

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم الإثنين، عن تسجيل 366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 24 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل مجموع الإصابات في البلاد إلى 136 ألفًا و294. 
وذكرت وزارة الصحة في الجزائر في بيان لها عن رصد 10 وفيات جديدة بارتفاع 3 حالات عن يوم أمس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و641. 
كما أشارت وزارة الصحة في الجزائر إلى تماثل 251 حالة إصابة جديدة للشفاء، وهو ما يرفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 94 ألفًا و822 بالمقابل يتواجد30 مصابًا في العناية المركزة.

العراق كورونا فيروس كورونا كوفيد19 الوفيات

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