الرئاسي الليبي يبحث مع المجلس الأعلى للدولة إجراء الانتخابات ودعم المصالحة الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم، أعضاء اللجنة السياسية للمجلس الأعلى للدولة، لمناقشة ملف الاستحقاقات المقبلة، المتمثلة في الانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري وكذلك المصالحة الوطنية.

وأكد أعضاء اللجنة السياسية دعمهم المتواصل للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وفق بيان للمجلس الرئاسي الانتقالي.

وأكد أعضاء اللجنة السياسية على استعدادهم الكامل للتعاون مع المجلس الرئاسي في تقديم الاستشارات التي من شأنها دعم عمله.



رئيس المجلس الرئاسي يلتقي النائب العام

كما التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم، النائب العام السيد المستشار الصديق الصور في طرابلس.

وبحث اللقاء ضرورة دعم الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، في السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، والإسراع في إطلاق سراح المسجونين قسرًا، والذين ليس لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا، إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.

كما أكد محمد المنفي على ضرورة دعم السلطة القضائية وحل كافة الإشكاليات التي تعيق عملها.

محمد المنفي يلتقي الهيئة العليا للملتقى الليبي للاستقرار

والتقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي في السابع من الشهر الجاري أعضاء الهيئة العليا الليبي للاستقرار.

وبحث اللقاء الذي ضم أعضاء ممثلين عن (13) دائرة انتخابية دعم خارطة الطريق الحالية التي تقود إلى انتخابات 24 ديسمبر من العام الجاري.

و أكد محمد المنفي خلال اللقاء على أهمية إجراء مصالحة وطنية حقيقية بين الليبيين، مشيراً إلى تمسكه بالسيادة الوطنية وإخراج كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد كل مؤسسات الدولة، ودعم وقف إطلاق النار ومتابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

من جهتهم أشار أعضاء الهيئة إلى ضرورة دعم مشروع المفوضية الوطنية للمصالحة لجمع الفرقاء ولم شمل أبناء الوطن الليبي الواحد.