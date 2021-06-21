فى ذكرى وفاتها.. قصة حب العندليب والسندريلا وعلاقتها بـ«قارئة الفنجان»

تمر اليوم ذكرى وفاة السندريلا سعاد حسنى والتى توفيت وسط ظروف غامضة في مدينة لندن دون معرفة السبب والدافع وراء جريمة قتلها وهل هى انتحار أم غير ذلك.

وقد عاشت سندريلا الفن حياة مليئة بالضجيج تركت أثرًا واضحًا على حياتها الخاصة ودخلت الكثير من علاقات الحب ولكن كان أشهرها بل وأهمها قصتها مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

بداية العلاقة

لا أحد يعرف متى بدأت العلاقة بين الثنائى الشهير بالضبط ولكن الأقرب للحكايات هو بدايتها منذ أن قدمت السندريلا دور شقيقة العندليب فى فيلم "البنات والصيف" ويقال إن العلاقة بينهما بدأت من عند هذا الفيلم استثمر عبد الحليم العمل الذى جمع بينه وبين السندريلا فى قصة حب جميلة كانت نهايتها الإخفاق حسب ما أكده شاهد عيان على هذا العصر وهو الإعلامى مفيد فوزى.

وأكد مفيد أن القصة لم تقف عند النظرات أو حتى المواعدة ولكن تزوج العندليب السندريلا وظل الأمر لغزا خفيا متهما عبد الحليم بالأنانية وخوفه من أن يفقد معجباته بسبب الهجوم عليه للزواج من السندريلا خاصة وأن عبد الحليم حافظ كان معشوق النساء فى هذا الوقت.

رفض العندليب إعلان الزواج كان السبب المباشر فى البعد بينه وبين سعاد وانقضاء العلاقة بينهما وترك كل منهما الآخر ودخول سعاد فى قصص أخرى بعضها استمر وقت ربما أكثر من خمس سنوات وهي قصة ارتباطها بالمخرج على بدرخان والبعض لم يستمر أكثر من عام والبعض شهرا تقريبا.

يقال أيضا إن السندريلا كانت على مقربة من عبد الحليم فى وقت مرضه ولم تتركه.

علاقة نزار قبانى بالثنائى

قالت السندريلا فى إحدى حواراتها التلفزيونية إن نزار خذل العندليب عندما طلب منه العندليب أن يكتب قصة حبه لسعاد وقد وعده نزار بذلك ولكنه أخلف.

وتقول سعاد إن "قارئة الفنجان" قد كتبها نزار لترصد العلاقة التى جمعت بين العندليب وسعاد قائلة "أنا قارئة الفنجان"