أسبوع واحد يفصل ياسمين رئيس عن فركش «جارة القمر»

استأنفت الفنانة ياسمين رئيس، تصوير مشاهد فيلمها الجديد “جارة القمر” خلال الأيام القليلة الماضية، استعدادًا لطرحه بعد موسم عيد الأضحى المقبل.

وقال مصدر مطلع لـ“الدستور”، إن صناع الفيلم لم يتبقى لهم سوى أسبوع واحد فقط ليرفع المخرج هادي الباجوري شعار فركش، ويدخل الفيلم بعدها مرحلة المونتاج والمكساج ليصبح جاهزًا لطرحه بجميع دور العرض السينمائية.

وتنتهي ياسمين رئيس من تصوير كافة مشاهد فيلم “جارة القمر” لتتفرغ بعد ذلك لتصوير مسلسلها الجديد “60 دقيقة” والذي تدور أحداثه في إطار العشر حلقات ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

وتطير ياسمين إلى العاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر يوليو المقبل لبدء تصوير مسلسل 60 دقيقة هناك حيث يتم تصويره بالكامل هناك، ومن المقرر عرضه خلال موسم الشتاء المقبل على منصة شاهد الإلكترونية، وكان قد تأجل تصويره أكثر من مرة ولكن عادت المخرجة مريم الأحمدي لاستئناف التحضيرات الخاصة به؛ استعدادًا لانطلاق تصويره في بيروت خلال الأيام القليلة الماضية.

مسلسل “60 دقيقة” ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ 10 حلقات، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدى، وبطولة ياسمين رئيس، محمود نصر، سوسن بدر، شيرين رضا، صبرى فواز وثراء جبيل، والسعودية فاطمة النبوي، وتدور أحداث العمل في قالب من الإثارة والتشويق.